Strahlender Sonnenschein: das Wettermärchen auf Mallorca für den 1. April 2025

Das Wetter in Palma für den 1. April 2025 stellt sich als naturgewaltigen Sonnentag dar. Mit einem klaren Himmel ist die Insel im Mittelmeer das perfekte Ziel für alle Sonnenanbeter und Frühlingsliebhaber. Mit angenehmen Temperaturen, die zwischen 11,01ºC in der Nacht und 17,92ºC tagsüber schwanken, ist diese Perle des Mittelmeers das ideale April-Ziel, um dem kalten Wetter des Kontinents zu entfliehen.

Die erwarteten Temperaturen: Badehose einpacken!

Die Tageswerte werden mit der Morgendämmerung bereits bei 11,78ºC liegen und im Laufe des Tages auf 17,44ºC ansteigen. Selbst am Nachmittag kann man mit komfortablen 15,81ºC rechnen. Sobald die Sonne untergeht, sinkt die Temperatur auf kühle 11,01ºC, die ideale Bedingungen für eine gemütliche Nacht bieten.

Fühlbare Temperaturen: wie warm ist es wirklich?

Jeder Outdoor-Liebhaber weiß, dass es nicht nur auf die gemessene Temperatur ankommt, sondern auf das gefühlte Klima. Hier zeigt sich die Frühlingssonne von ihrer besten Seite: morgens mit 10,4ºC, tagsüber mit 16,57ºC und nachmittags mit 15,04ºC. Während 10,28ºC in der Nacht vielleicht frisch erscheinen, bedenkt man dabei die klare, sprudelnde Luft und die mediterrane Atmosphäre, werden diese Temperaturen als sehr angenehm empfunden.

Druck, Feuchtigkeit und Wind: eine angenehme Brise

Der atmosphärische Druck wird bei 1010hPa liegen, ein Zeichen für stabiles Wetter. Die Luftfeuchtigkeit beträgt eher trockene 51%, ein weiterer Faktor, der das Klima angenehm macht. Was den Wind betrifft, so können wir uns auf eine leichte Brise mit 4,53m/s aus der Richtung 242º freuen, die gelegentlich in Böen von bis zu 4,95m/s übergeht. Was die Wolkendecke betrifft, so beträgt sie 0%. Mit einer Regenwahrscheinlichkeit von 0% wird es ein idealer Tag für Aktivitäten im Freien sein.