Bezauberndes Wetter in Sóller eröffnet den April 2025

Es ist der erste Tag im April 2025 und Sóller, dieses Juwel auf Mallorca, begrüßt uns mit einem klaren Himmel und angenehmen Temperaturen. Die Wetterbedingungen sind perfekt für einen Spaziergang durch die malerischen Straßen oder eine Tasse Kaffee in einem der gemütlichen Cafés. Der Frühling hat offiziell Einzug gehalten und die Insel zeigt sich von ihrer besten Seite.

Temperaturen: Ein Tag zwischen 10.55ºC und 18.17ºC

Unsere lokalen Messungen auf Sóller signalisieren einen optimalen meteorologischen Übergang in den Frühling. Frisches Wetter am Morgen mit 10.74ºC und wärmere Temperaturen von bis zu 18.17ºC am Tag. Am Nachmittag erwartet uns eine Temperatur von 15.14ºC und in der Nacht kühlt es auf 10.55ºC ab.

Thermisches Gefühl: Der Frühling erwacht zum Leben

Doch was wirklich zählt, ist das thermische Gefühl. Hier sieht es morgens nach 9.41ºC, tagsüber nach 17.27ºC, nachmittags nach kuscheligen 14.38ºC und nachts nach 9.85ºC aus. Insgesamt ist es ein gelungener Beginn des Frühlings.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Alles in perfekter Balance

Untermauert wird das angenehme Wetter von einem atmosphärischen Druck von 1009 hPa und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 47 %. Der Wind wird mit einer eher mäßigen Geschwindigkeit von 3.01m/s wehen, allerdings können sogar Böen von 4.01m/s in Richtung 282º erreicht werden. Trotzdem, keine Wolke am Himmel und eine Regenwahrscheinlichkeit von 0 % sorgen für perfektes Frühlingswetter.

Wenn Sie also heute am 01. April in Sóller sind, vergessen Sie nicht, diese herrlichen Wetterbedingungen zu genießen.