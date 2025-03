Wetterbericht Alcúdia: Klarer Himmel und angenehme Temperaturen

Willkommen zu unserem Wetterbericht für Alcúdia am 1. April 2025. Lassen Sie uns den heutigen Tag mit einem Blick auf die wolkenlose Weite des Himmels und angenehmen Temperaturen starten. Ein Blick aus dem Fenster verrät es uns bereits: Der Himmel über Alcúdia ist klar und der Tag verspricht, ein angenehmer zu werden.

Temperaturen im Detail

Die Temperaturen in Alcúdia nehmen heute einen optimalen Verlauf. Mit einer minimalen Temperatur von 11,89 ºC und einer maximalen von 15,93 ºC ist ein ausgewogener und angenehmer Tag zu erwarten. Am Morgen beginnen wir mit um die 12,52 ºC, gehen dann auf eine Höchsttemperatur von 15,87 ºC am Tag über und kühlen am Nachmittag auf 14,05 ºC ab. Schließlich wird die Nacht mit gemütlichen 11,89 ºC abschließen.

Gefühlte Temperaturen

Aber wie wird sich das Wetter wirklich anfühlen? Unser Körper würde morgens eine Temperatur von 11,73 ºC wahrnehmen und tagsüber erreichen wir ein thermisches Gefühl von 15,21 ºC. Am Nachmittag sinkt die gefühlte Temperatur auf 13,31 ºC, und in der Nacht werden wir in die behagliche Kühle von 11,28 ºC eintauchen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der heutige Tag wird auch gute Nachrichten für all diejenigen bringen, die empfindlich auf Änderungen des Luftdrucks reagieren. Mit einem Atmosphärendruck von 1010 hPa bleiben wir in einer komfortablen Zone. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 65 %. Für Segler und Windsurfer: Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 5,57 m/s aus einer Richtung von 18° wehen und Böen erreichen Spitzenwerte von 4,78 m/s. Wir haben es also mit einem völlig klaren Himmel zu tun, der Wolkendecke steht bei 0%. Die Chance auf Regen? Glücklicherweise auch auf Null! Also machen Sie das Beste aus diesem wunderbaren Tag in Alcúdia und genießen Sie das hervorragende Wetter!