Wetterübersicht für Cala Millor am 01. April 2025

Liebe Leserinnen und Leser, die strahlende Sonne grüßt die herrliche Küstenstadt Cala Millor auf der wunderschönen Insel Mallorca, wie für diesen Jahreszeit typisch. Am heutigen Tag, dem 01. April 2025, können wir uns über Kaiserwetter in der Perle des Mittelmeeres freuen. Mit einem klaren Himmel ohne Niederschläge und angenehmen Temperaturen ist es das ideale Wetter, um im Freien Sonne zu tanken.

Die Temperaturen. Alles im grünen Bereich

Mit einer minimalen Temperatur von leichten 11,65ºC, die wir in der Nacht erwarten, und einer maximalen Temperatur von behaglichen 15,97ºC am Tage, wird Cala Millor uns einmal mehr mit seinem milden, frühlingshaften Klima überraschen. Der Morgen startet mit voraussichtlich 11,99ºC, am Tag steigt die Temperatur auf etwa 15,6ºC an und nachmittags können wir mit 14,44ºC rechnen.

Das gefühlte Wetter. Eine Brise Frühlingsluft

Manchmal kann die Realität das Fühlen übertreffen, nicht wahr? Genau das stellt auch das "gefühlte" Wetter in Cala Millor heute unter Beweis. Morgens fühlt es sich bei etwa 11,28ºC etwas kühler an als es tatsächlich ist, tagsüber erwarten wir eine gefühlte Temperatur von 14,89ºC. Am Nachmittag werden es gefühlte 13,66ºC sein und in der Nacht werden es angenehme 10,91ºC sein.

Der Druck, die Luftfeuchtigkeit und der Wind. Ein Hauch Mallorca

Natürlich wollen wir auch die weiteren Wetterdaten nicht unterschlagen. Mit einem Atmosphärendruck von 1010 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 64% schenkt uns Cala Millor ein fast perfektes, gesundes Klima. Doch was wäre ein Tag auf der Insel ohne die leichte Meerbrise, die uns das Gefühl von Freiheit und Entspannung verschafft? Der Wind erreicht heute eine Geschwindigkeit von durchschnittlich 4,9 m/s aus Richtung 342º und in Böen kann der Wind sogar auf bis zu 8,11 m/s anschwellen. Die Wolkendecke beträgt 0%. Das bedeutet: strahlend blauer Himmel und eine Regenwahrscheinlichkeit von 0. Genießen Sie mit Freude das prächtige Wetter in Cala Millor, wünscht Ihnen Ihr Meteorologenteam.