Das Wetter in Santanyí am 1. April 2025

Eine frische Brise weht auf der idyllischen Insel Mallorca, genau in der lieblichen Gemeinde Santanyí, die am 1. April 2025 einen klaren Himmel erwartet. Mit Temperaturen, die zwischen milden 11,19ºC und angenehmen 17,44ºC schwanken, verspricht der Tag, ein idealer Frühlingsstart zu sein. Ob Sie nun einen Spaziergang planen oder einfach nur das Wetter genießen möchten, Santanyí zeigt sich von seiner besten Seite.

Beobachtungen zur Temperatur

Der Tag beginnt in Santanyí mit einer angenehmen Temperatur von 11,19ºC am Morgen. Im Laufe des Tages erwärmt sich die Umgebung auf eine mäßige 17,32ºC, während sich der Nachmittag bei 15,71ºC abkühlt. Wenn sich die Dämmerung über die Insel senkt, können Sie eine Nachttemperatur von 11,81ºC erwarten, die aber die Ruhe der mallorquinischen Nächte nur noch betont.

Das gefühlte Thermometer

Die tatsächlichen Temperaturen können jedoch trügen. Daher ist es wichtig, das "gefühlte Thermometer" im Blick zu behalten. Am Morgen kann es sich auf 10,24ºC abkühlen, während es tagsüber auf 16,44ºC aufwärmt. Am Nachmittag registriert das gefühlte Thermometer 14,98ºC, und in der Nacht können Sie sich auf ein gemütliches 11,06ºC freuen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Ein weiterer wichtiger Aspekt des Wetters in Santanyí ist der Luftdruck, der bei 1009 hPa liegt. Mit einer im Allgemeinen niedrigen Luftfeuchtigkeit von 51% kann man sagen, dass das Wetter insgesamt eher trocken ist. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 4,68 m/s und ist auf 224º ausgerichtet. Man kann Böen mit einer Höchstgeschwindigkeit von bis zu 8,08 m/s erwarten. Auf alle Fälle ein idealer Tag, um die malerischen Landschaften Santanyís zu genießen.

Die Regenwahrscheinlichkeit beträgt an diesem Tag auf Mallorca 0%, und die Wolkendecke ist mit 0% ebenfalls minimal, was einen klaren, sonnigen Tag verspricht. Bereiten Sie sich also auf einen typischen, strahlenden Frühlingstag in Santanyí vor und genießen Sie die sonnige Seite Mallorcas.