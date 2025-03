Wie ist das Wetter heute in Santa Ponsa? Der 1. April 2025 verspricht einen klaren Himmel und angenehme Temperaturen

In Santa Ponsa beginnt der Frühling wie aus dem Bilderbuch. Am heutigen 1. April 2025 dürfen sich die Einwohner und Besucher auf einen klaren Himmel freuen. Die Temperaturen liegen zwischen milden 12,4 Grad in der Nacht und angenehmen 16,8 Grad während des Tages.

Die Temperaturen - Ein Blick auf das Thermometer

Der Morgen in Santa Ponsa startet mit moderaten 13,08 Grad. Denn ähnlich wie an der gesamten Küste der Insel steigt das Thermometer bei klarer Sicht schnell auf 16,5 Grad zur Mittagszeit an. Am Nachmittag erfrischt dann eine leichte Brise und es wird mit 15,79 Grad ein wenig kühler. Bald danach gibt der Abend den Startschuss für die sternenklare Nacht mit Temperaturen um die 12,4 Grad.

Das thermische Gefühl - Wie fühlt sich das wirklich an?

Was auf den ersten Blick wie reine Zahlen aussieht, sind die Indikatoren, die uns informieren, wie sich das Wetter tatsächlich anfühlt. Überraschenderweise liegt das thermische Gefühl morgens bei 12,04 Grad, fast identisch mit dem tatsächlichen Temperaturwert. Tagsüber werden etwa 15,69 Grad erwartet, am Nachmittag dann etwa 15,04 Grad, bevor es in der Nacht auf etwa 11,76 Grad abkühlt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind - Nicht nur für Segler wichtig

Ebenfalls relevant für alle, die sich draußen aufhalten möchten, sind die Werte für Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind. Mit einem atmosphärischen Druck von 1010 hPa und einer durchschnittlichen Luftfeuchtigkeit von 57 Prozent herrscht angenehm frische Luft. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 3,2 m/s aus Richtung 240º wehen, mit Windböen von bis zu 4,02 m/s. Für Segler bedeutet das hervorragende Bedingungen auf dem Meer. Die Regenwahrscheinlichkeit beträgt für den heutigen Tag genau 0 Prozent - perfektes Wetter, um den Frühling auf der Insel zu genießen. Die Wolkendecke bleibt mit 0 Prozent ebenfalls leer, ideal für alle, die den klaren blauen Himmel von Santa Ponsa in vollen Zügen genießen möchten. Es verspricht ein wundervoller Tag auf Mallorca zu werden. Willkommen im Frühling!