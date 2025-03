Strahlender Sonnenschein und angenehme Temperaturen in Cala Rajada am 1. April 2025

In Cala Rajada auf Mallorca erwartet uns zu Anfang April ein Tag voller Sonnenschein und mit angenehmen Temperaturen. Der Himmel ist klar, es wird keine Wolkendecke erwartet und auch die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 0%. Ein perfekter Tag also, um die herrliche Inselatmosphäre zu genießen und die ersten warmen Sonnenstrahlen des Frühlings zu spüren.

Das Thermostat klettert langsam

Die Temperaturen in Cala Rajada werden im Tagesverlauf zwischen 12.53ºC und 14.7ºC liegen. Unseren Morgen beginnen wir bei erfrischenden 13.3ºC. Beim Höhepunkt des Tages erreichen wir dann ein wohliges 14.61ºC. Der Nachmittag geht mit milden 14.07ºC weiter, bevor wir den Abend schließlich mit kühlen 12.53ºC ausklingen lassen.

Wie fühlt sich das Wetter wirklich an?

Wenn es um das Wetter geht, spielen die subjektiven Temperaturwahrnehmungen eine entscheidende Rolle. Morgens wird uns das Wetter mit 12.62ºC besonders frisch vorkommen. Mit 13.95ºC mittags und 13.31ºC nachmittags können wir uns auf einen milden Tag freuen. Der Abend endet bei gefühlten 11.85ºC, wunderbar geeignet für einen gemütlichen Abendspaziergang.

Atemberaubender Himmelsblick und leichte Brise

Der Himmel ist der Grenze, und genau das werden wir am 1. April in Cala Rajada erleben. Mit einem atmosphärischen Druck von 1010 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 70% sind die perfekten Bedingungen für einen strahlend blauen Himmel gegeben. Die leichte Brise von 5.84m/s kommt aus Richtung 351º und sorgt für das perfekte Inselklima. Hin und wieder erleben wir sogar Böen von 8.6m/s. Ob am Strand, im Café oder bei einem Spaziergang durch die malerischen Straßen Cala Rajadas - der 1. April wird ein Tag zum Genießen.