Aufwachen nach Kälte, Regen und Dunkelheit: So wird das Wetter in der ersten Aprilwoche auf Mallorca

Pünktlich mit der Zeitumstellung ändert sich auch das Wetter auf Mallorca: Nach dem bescheidenen Wetter in den zurückliegenden Wochen zieht in den nächsten sechs Tagen eine sonnigere, trockenere und wärmere Front auf. Die Höchsttemperaturen werden zwischen 18 und 22 Grad oszillieren und es wird überwiegend sonnig. Nur für einen einzigen Tag, Mittwoch, ist Regen vorhergesagt.

So heiter wie dieser Montag zu Ende geht, bei Temperaturen von bis zu 21 Grad, wird es auch am Dienstag: Keine Wolke wird den Himmel zieren und Meteorologen rechnen mit Temperaturen von bis zu 20 Grad. In der Nacht von Montag auf Dienstag soll das Thermometer mindestens zehn Grad anzeigen.

Am Mittwoch steht der einzige Wermutstropfen der kommenden Tage bevor: Zwischen 6.30 und 9.30 Uhr sagen die Prognosen eine Regenwahrscheinlichkeit von zehn Prozent voraus. Das Tageshoch in Bezug auf die Temperatur soll gegen 17 Uhr mit 18 Grad erreicht werden, das Minimum gegen 7.30 Uhr mit elf Grad.

Der Ausblick über den Mittwoch hinaus

Am Donnerstag geht es angenehm weiter bei leicht bewölktem Himmel und Temperaturen zwischen mindestens elf und maximal 21 Grad. Nach einem bewölkten Freitag, der andererseits mit 22 Grad den wärmsten Tag in dieser Woche darstellt, erwartet Mallorca ein blendendes Wochenende: Die Prognosen kündigen einen heiteren Samstag und Sonntag bei 21 beziehungsweise 22 Grad an.

Interessant: Die aktuellen Temperaturen liegen vier Grad über dem historischen Durchschnitt zu dieser Zeit des Jahres. Die Luftqualität wird als "gewissermaßen gut" angegeben. Was die Luftfeuchtigkeit betrifft, so wird diese bis Sonntag von rund 55 auf 70 Prozent ansteigen. Im Verlauf der Woche wird es außerdem windiger, mit Durchschnittsgeschwindigkeiten von drei Stundenkilometern am Dienstag bis 25 am Freitag, an dem auch mit Böen von fast 50 Km/h zu rechnen sein wird.