Leichter Regen überzieht das malerische Palma

Im Herzen des Mittelmeers begrüßt uns die wunderschöne Insel Mallorca am 2. April 2025 mit leichtem Regen, der jedoch keinen Schatten auf die atemberaubende natürliche Schönheit von Palma wirft. Mit milden Temperaturen, die eine kühle, doch angenehme Atmosphäre versprechen, bleibt Palma ein herrlicher Anblick, selbst wenn der Himmel bewölkt ist.

Die Temperaturen des Tages

An diesem Tag erwartet uns eine minimale Temperatur von 10.95ºC und eine maximale Temperatur von 17.63ºC. Der Morgen startet mit kühlen 11.19ºC, während die Temperatur gegen Mittag auf angenehme 16.74ºC ansteigt. Am Nachmittag erwartet uns eine leichte Abkühlung auf 15.75ºC bevor sie in der Nacht auf 11.53ºC sinkt. Trotz des leichten Regens bleiben die Temperaturen also durchaus angenehm.

Gefühlte Temperaturen durch den Tag

Trotz der gemessenen Temperaturen wird uns das Wetter etwas anders vorkommen. Das thermische Gefühl wird den Tag priorisieren. Morgens fühlen sich die Temperaturen bei 10.4ºC etwas kühler an, steigen aber tagsüber auf 15.78ºC. Zum Nachmittag hin sinkt das gefühlte Thermometer auf 15ºC und in der Nacht ebenfalls auf kühle 11.11ºC. Die gefühlten Temperaturen spiegeln also die tatsächlichen Werte recht gut wider.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die Meteorologischen Bedingungen gehen über die Temperaturen hinaus. Ein Atmosphärendruck von 1010 hPa und Luftfeuchtigkeitsprozentsatz von 50 wird erwartet. Ein Wind von 7.67m/s bläst in Richtung 120º mit Böen, die bis 10.48m/s erreichen können. Die Wolkendecke beträgt 100%, jedoch bleibt die Regenwahrscheinlichkeit moderat bei 20%.

Trotz des wetterbedingten Grauschleiers bleibt Palma ein reizvolles Reiseziel und die malerische Inselatmosphäre wird durch den leichten Regen nur noch verstärkt. Also packen Sie Ihre Regenjacke ein und genießen Sie den erfrischenden Charme von Palma!