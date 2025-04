Das Wetter in Sóller am 2. April 2025 - Frühlingshafte Temperaturen trotz leichtem Regen

Wir begrüßen alle Wetterinteressierten und speziell die Bewohner und Besucher von Sóller, der "goldenen Tal" von Mallorca, mit unserer Wettervorhersage für den 2. April 2025. Der Aprilbeginn wird von mäßigen Temperaturen und einem Hauch von Frühjahr begleitet, wobei leichter Regen das Bild des typischen mallorquinischen Frühlings rundet. Wir werden besondere Aufmerksamkeit auf die erwarteten Temperaturen, gefühlten Temperaturen sowie den Luftdruck, die Luftfeuchtigkeit und den Wind richten. Der Himmel über Sóller wird für 99% bedeckt sein und die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 20%.

Die Temperaturen des Tages

Die Temperaturen in Sóller am 2. April werden sich auf eine Bandbreite von 10,19ºC bis 16,79ºC erstrecken. Bei Sonnenaufgang kann man mit 10,19ºC rechnen, die Temperatur steigt am Tag auf 15,86ºC an und fällt am Nachmittag auf 14,94ºC ab. Mit Einbruch der Nacht sollten Sie sich auf angenehme 10,89ºC einstellen.

Das thermische Profil

Betrachten wir das thermische Gefühl, werden wir morgens 9,41ºC, tagsüber 14,86ºC, nachmittags 14,08ºC und in der Nacht 10,46ºC fühlen. Das thermische Gefühl bietet eine subjektive Interpretation der Temperatur und berücksichtigt Faktoren wie Wind und Feuchtigkeit, welche die Wahrnehmung der Temperatur beeinflussen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck wird bei 1010 hPa liegen und die relative Luftfeuchtigkeit beträgt 52%. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 4,44 m/s wehen und in Richtung 120º weisen. Windböen können Geschwindigkeiten von bis zu 6,29 m/s erreichen. Auch wenn der Wind nicht stark sein wird, kann er die gefühlte Temperatur dämpfen und einen erfrischenden Kontrast zur Frühlingssonne bieten.

Mit der richtigen Kleidung und Vorbereitung sollte der 2. April 2025 ein angenehmer Tag in Sóller werden, der von der natürlichen Schönheit des mallorquinischen Frühlings geprägt sein wird. Bleiben Sie dran für weitere Wetterupdates und Anpassungen der Vorhersage.