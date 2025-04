Das Wetter in Cala Millor: Wolkenverhangen, doch angenehme Temperaturen

Willkommen bei Ihrer zuverlässigen Informationsquelle für das Wetter in Cala Millor am 02. April 2025! Der heutige Tag begrüßt uns mit einer vollständig bedeckten Wolkendecke, konstanten Temperaturen, die angenehme 12 bis 15 Grad erreichen, und einer Null-Prozent-Regenwahrscheinlichkeit. Ein idealer Tag, um die Schönheit dieser mallorquinischen Küstengemeinde mit einem dicken Pullover und einer Tasse heißen Kaffees zu genießen.

Die Temperaturen: Grad Celsius zwischen Winter und Frühling

Der morgendliche Tau auf den Blättern zeigt das thermische Thermometer bei 13.3ºC was den Start des Tages angenehm kühl hält. Mit dem Anbruch des Tages steigen die Temperaturen leicht auf 14.62ºC an, bevor sie am Nachmittag auf 14.23ºC fallen. Und wenn die Nacht hereinbricht, fällt das Quecksilber sich auf circa 13.46ºC zurück.

Gefühlte Temperaturen: Milder als erwartet

Ungeachtet der realen Temperaturverteilung, wird das thermische Empfinden den Tag über etwas niedriger, aber dennoch erfreulich sein. Die morgendlichen Temperaturen fühlen sich wie 12.38ºC an, im Laufe des Tages erheben sie sich auf 13.86ºC, sinken dann am Nachmittag wieder auf 13.77ºC, um sich dann am Abend auf einen milden 13ºC einzupendeln.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Der Tanz der Elemente

Das heutige atmosphärische Spektrum wird dominiert von einem stabilen Luftdruck von 1010 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 66%, die den Tag angenehm feucht hält. Der Wind rollt gemäßigt mit einer Geschwindigkeit von 8m/s aus der Richtung 108º und gelegentliche Böen von 11.88 km/h sorgen dabei für die beschwingte Note. Währenddessen ist der Himmel mit einer Wolkendecke von 100% bedeckt, die für den Tag eine angenehme Abkühlung bietet, jedoch keinerlei Regenschauer mit sich bringt.