Tropfenfreier Himmel in Port d'Andratx: Wettervorhersage für den 2. April 2025

Die schroffen Felsen und die glitzernde Meeresbrise von Port d'Andratx locken viele Besucher an. Glücklicherweise zeigt die Wettervorhersage für den heutigen Tag, den 2. April 2025, sehr angenehme Bedingungen, bei denen Sie den Charme dieses malerischen Hafens in vollen Zügen genießen können.

Temperaturfluktuationen zum Staunen

Ein Plädoyer für Thermometer: Sie können heute eine minimale Temperatur von 12.97ºC und eine maximale Temperatur von 16.01ºC erwarten. Dennoch, damit Sie besser planen können, teilen wir Ihnen mit, dass die morgendliche Temperatur bei etwa 14.15ºC liegen wird, und steigt dann auf 15.64ºC bis zum Mittag an, bevor sie am Nachmittag ihren Höhepunkt bei etwa 15.85ºC erreicht. In der kalten, klaren Nacht erwartet Sie eine Temperatur von 13.8ºC.

Wie wird die Temperatur gefühlt?

Oftmals ist die gefühlte Temperatur wichtiger für unser Wohlbefinden als die gemessene. Heute Morgen können Sie mit einer gefühlten Temperatur von 13.63ºC rechnen. Im Tagesverlauf wird diese auf 14.96ºC steigen. Der Nachmittag wird mit einem Höchstwert von15.32ºC erwartet, bevor sie sich in der Nacht wieder auf 13.43ºC absenkt.

Atmosphärische Bedingungen: Alles im grünen Bereich

Die Wetterdaten weisen auf einen atmosphärischen Druck von 1010 hPa hin, begleitet von einer Luftfeuchtigkeit von 65%. Ein dezenter Wind aus Richtung 127º wird mit einer Geschwindigkeit von 10.28 m/s aufkommen und könnte in Böen bis zu 12.82 m/s erreichen. Der Himmel wird großzügig bedeckt sein, mit einer Wolkendecke von 100%; dennoch steht uns ein regenfreier Tag bevor, da die Regenwahrscheinlichkeit bei 0 liegt.

Trotz der Wolkenbedeckung macht der vorausgesagte Wind und die allgemein angenehmen Temperaturen diesen Tag zu einem idealen für alle, die Port d'Andratx genießen möchten.