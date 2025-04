Wetterprognose für Santanyí am 2. April 2025: Bewölkter Himmel mit milden Temperaturen

Mit einer Wolkendecke von 100% und einer geringen Regenwahrscheinlichkeit von 4 % erwartet uns in Santanyí, Mallorca, ein recht bewölkter Tag, der jedoch milde Temperaturen verspricht. Die Thermometerwerte schwanken dabei zwischen minimalen 12.19ºC und maximalen 15.98ºC, was im Großen und Ganzen angenehme Bedingungen für diesen Frühlingstag auf der beliebten Baleareninsel darstellt.

Temperaturvorhersage

Im Tagesverlauf zeigt sich das Thermometer sehr konstant. Morgens starten wir mit erwarteten 13.63ºC, im Laufe des Tages steigt das Quecksilber auf angenehme 15.63ºC. Am Nachmittag erwartet uns eine leichte Abkühlung auf 14.77ºC, während die Nacht mit 13.78ºC abschließt. Diese Temperaturen versprechen einen ausgeglichenen Tag, an dem weder Jacke noch Sonnenhut vonnöten sein sollten.

Gefühlte Temperaturen

Áber nicht nur die tatsächlichen Temperaturen spielen eine Rolle. Oft ist es das gefühlte Klima, das unsere Tagesplanung und -stimmung beeinflusst. Und auch hier kann Santanyí punkten. Mit gefühlten Temperaturen von 12.75ºC am Morgen, 14.84ºC am Tag, 14.34ºC am Nachmittag und 13.38ºC in der Nacht sind die Bedingungen ideal für eine Vielzahl von Outdoor-Aktivitäten, von Spaziergängen über Radtouren bis hin zu Cafébesuchen im Freien.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die weiteren Wetterparameter sind ebenso wichtig und in Santanyí durchaus angenehm. Mit einem Atmosphärendruck von 1010 hPa und einer Luftfeuchtigkeitsrate von 61 % verspricht der Tag angenehme klimatische Bedingungen. Auch der Wind hält sich mit 8.1 m/s in Richtung 108º und Windböen von bis zu 11.99 m/s in Grenzen. Damit halten sich die Auswirkungen des Windes auf die gefühlten Temperaturen in Grenzen, sodass nichts einem angenehmen Frühlingstag im Freien im Wege steht.