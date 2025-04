Wetteraussichten für Santa Ponsa: Mild und bewölkt

Der Wetterbericht für den 2. April 2025 für Santa Ponsa auf der wunderschönen Baleareninsel Mallorca sieht einen Tag mit bedecktem Himmel aber milden Temperaturen vor. Trotz einer deutlichen Wolkendecke sind keine Niederschläge zu erwarten. Der Tag wird angenehm und die Bewohner sowie die Besucher können sich auf angenehme Temperaturen gefasst machen.

Temperaturverlauf

Die minimalen Temperaturen werden morgen bei angenehmen 11,45ºC liegen und über den Tag auf bis zu 16,48ºC ansteigen. Diese prognostizierten Höchstwerte werden im Tagesverlauf am Nachmittag erreicht. Konkret werden am Morgen erwartete 12,97ºC, während des Tages 15,83ºC, am Nachmittag 15,61ºC und in der Nacht rund 12,72ºC erwartet.

Gefühlte Temperaturen und Komfort

Das thermische Gefühl wird sich natürlich etwas von den tatsächlichen Temperaturen unterscheiden. Morgens werden Sie eine gefühlte Temperatur von etwa 12,33ºC wahrnehmen, tagsüber wird es erfreuliche 15,04ºC gefühlt sein, der Nachmittag bringt ein angenehmes Gefühl von 15ºC, während die Nacht uns behagliche 12,32ºC beschert.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der Atmosphärendruck liegt bei 1010 hPa und die prognostizierte, relative Luftfeuchtigkeit beträgt 60%. Es dürfte also ein ziemlich trockener Tag sein. Denken Sie daran, dass niedrige Luftfeuchtigkeit die Gefahr von Austrocknung erhöht, also bleiben Sie gut hydratisiert. Was den Wind betrifft, so wird er mit einer Stärke von 9,63m/s aus Richtung 124º wehen, mit Böen von bis zu 12,81m/s. Denken Sie daran, entsprechende Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, um eventuellen windbedingten Unfällen vorzubeugen.

Obwohl der Himmel wolkenverhangen ist, mit einer Wolkendecke von 100%, ist die Wahrscheinlichkeit für Regen bei 0. Genießen Sie einen milden und angenehmen Tag in Santa Ponsa!