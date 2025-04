Wetterbericht für Cala Rajada am 2. April 2025

Im schönen Cala Rajada erwartet uns am 2. April 2025 ein wolkenverhangener Tag. Die malerische Kulisse der Insel könnte von einer dichten Wolkendecke eingehüllt werden, da die Vorhersage eine Deckung von 99% angibt. Trotz der Wolkendecke kann die Regenwahrscheinlichkeit vernachlässigt werden, da sie bei null Prozent liegt. Lassen Sie uns die erwarteten Temperaturen, das thermische Gefühl, Windbewegungen und andere meteorologische Details genauer betrachten.

Temperaturen im Tagesverlauf

Die Mindesttemperatur wird bei gemütlichen 12,39ºC erwartet, während die Höchstwerte bei milden 15,21ºC liegen. Wolken sind das Stichwort des Tages, das sich auch in den Temperaturen zeigt. Am Morgen erwarten wir bereits 13,58ºC, am Tag werden es voraussichtlich 14,78ºC sein und auch der Nachmittag hält mit 14,53ºC ähnlich behagliche Werte bereit. Die nächtliche Temperatur sinkt kaum weiter - wir können mit 14ºC rechnen.

Das Gefühl zur Temperatur passend

Das thermische Gefühl wird wahrscheinlich um den eigentlichen Werten liegen. Am Morgen werden 12,69ºC erwartet, am Tag 14,04ºC, nachmittags 14,1ºC und nachts 13,57ºC. Hier ist also kein großer Abweichung gegenüber den realen Temperaturen zu erwarten.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Auch der atmosphärische Druck ist mit 1010 hPa im normalen Bereich. Mit einer Luftfeuchtigkeitsrate von 66% bleibt es relativ trocken, was das Wohlbefinden positiv beeinflussen kann. Der Wind weht mit mäßiger Geschwindigkeit von 8,28m/s und kommt aus Richtung 112º. Gelegentliche Böen können Geschwindigkeiten von bis zu 12m/s erreichen. Fazit: Ein eher wolkiger Tag in Cala Rajada, aber ohne Regenwahrscheinlichkeit und mit angenehmen Temperaturen. Der Wind frischt gelegentlich auf, jedoch nichts, was uns auf der herrlichen Insel Mallorca die Stimmung vermiesen könnte.