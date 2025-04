Wolkiger aber milder 3. April erwartet in Palma

Am 3. April 2025 werden wir auf Mallorca einen wolkenbedeckten Himmel zu sehen bekommen, der den sonst so strahlend blauen Himmel Palmas verstecken wird. Trotz der Wolken verspricht der Tag, mild zu sein, mit Temperaturen, die weit entfernt von frostigen Gefilden sind. In der Tat, die Wettervorhersage für diesen Tag scheint für alle jene etwas im Angebot zu haben, die sich nach einem Temperaturreich sehnen, das sowohl angenehm kühl als auch gemütlich warm ist.

Überblick über die Temperaturen

Die Temperaturen für diesen Tag spiegeln ein nachgiebiges Frühlingsklima wider. Sie werden in den kühlen Morgenstunden bei 11,39ºC beginnen und bis zum Höhepunkt der Sonneneinstrahlung am Tag auf 19,67ºC zulegen. Am Nachmittag erwarten wir eine leichte Senkung auf 16,54ºC, und selbst in der Nacht hält die Temperatur bei gutherzigen 14,48ºC an.

Gefühlte Temperaturen

Abgesehen von den gemessenen Temperaturen gibt es das, was wir Meteorologen die gefühlte Temperatur nennen. Am Morgen wird es etwas kälter erscheinen als es tatsächlich ist, mit 10,96ºC. Gleiches gilt für den Nachmittag, der sich wie 16,21ºC anfühlen wird. Tagsüber und in der Nacht hingegen scheint der Körper die wahre Temperatur zu erkennen, bei projiziertem 19,21ºC und 14,12ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die atmosphärischen Bedingungen bleiben im angenehmen Bereich mit einem atmosphärischen Druck von 1015 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 58%. Die Luft wird jedoch nicht still sein. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 7,84 m/s aus Richtung 72º wehen und Böen von geschätzten 14,81 m/s mitbringen. Trotz der Wolkendecke von 100%, bleibt die Niederschlagswahrscheinlichkeit gleich null.

Dieser Artikel informiert über alle wichtigen Elemente, die für eine umfassende Wetterberichterstattung benötigt werden: Temperatur, gefühlte Temperatur, Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windstärke. Dieser Artikel konzentriert sich ausschließlich auf das vorhergesagte Wetter in Palma am 3. April 2025.