Wetterprognose für Sóller am 03. April 2025: Angenehme Temperaturen trotz bedecktem Himmel

Wir begrüßen Sie zu unserer täglichen Wettervorhersage für Sóller. Unser freundliches Städtchen an der Nordwestküste von Mallorca erwartet uns heute mit einer dicken Wolkendecke, doch sollten sich die Temperaturen innerhalb angenehmer Bereiche bewegen.

Die konkreten Temperaturen

Trotz einer vollständigen Wolkendecke, werden wir heute einen angenehm gemäßigten Tag erleben. Die erwarteten Temperaturen werden sich auf eine niedrige Marke von 10,67°C am Morgen und bis zu 20,21°C am Tag bewegen. Am Nachmittag gehen wir von moderaten 16,15°C und in der Nacht von kuscheligen 13,37°C aus.

Das gefühlte Wetter

Das sogenannte "thermische Gefühl", also die Temperaturen, wie sie uns unser Körper signalisiert, sollte uns ebenfalls freundlich stimmen. Am Morgen erwarten wir ein Gefühl von 10,63°C, tagsüber wird es bis zu 18,63°C "warm", am Nachmittag kühlt es auf 15,81°C ab und in der Nacht zu Freitag erwartet uns eine gefühlte Temperatur von 13,09°C.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Zusammen mit der Wärme und dem abwesenden Regen, begleitet uns ein Atmosphärendruck von 1015 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 59% durch den Tag. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 5,57m/s aus Richtung 102º wehen, wobei Böen von bis zu 9,32m/s möglich sind. Obwohl der Himmel voller Wolken hängen wird, ist die Regenwahrscheinlichkeit gleich Null, sodass wir in Sóller trotz wolkenverhangenem Himmel einen angenehmen Frühlingstag genießen können. Bleiben Sie also gesund und erfreuen Sie sich am frühlingshaften Aprilwetter hier auf unserer schönen Insel Mallorca.