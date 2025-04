Wetterbericht Alcúdia: Ein bewölkter Tag mit gemäßigten Temperaturen für den 03. April 2025

In Alcúdia erwartet uns am 03. April 2025 ein bewölkter Tag, die Wolken zeigen sich in voller Pracht. Doch entgegen aller Erwartungen werden die Temperaturen alles andere als frostig sein. Tatsächlich werden recht angenehme Temperaturen erwartet, die im Tagesverlauf eine Spitze von bis zu 17.31°C erreichen.

Temperaturverlauf im Detail Der Tag beginnt mit milden 12.97°C am Morgen und steigt bis zum Mittag auf 16.96°C. Im Laufe des Nachmittags erleben wir eine leichte Abkühlung auf 15.35°C, bevor die Nacht mit angenehmen 14.64°C ausklingt. Die minimale Temperatur beträgt 12.44°C und das Maximum liegt bei 17.31°C. Diese Werte stellen eine gute Balance dar und erlauben uns, die natürliche Schönheit Alcúdias trotz des bewölkten Himmels zu geniessen. Gefühlte Witterungsbedingungen Unser menschliches Empfinden der Temperatur oder das so genannte "thermische Gefühl" zeigt sich ausgewogen über den Tag verteilt. Die erwartete gefühlte Temperatur beträgt am Morgen 12.67°C, steigt tagsüber auf 16.7°C, nachmittags auf 15.21°C und kühlt in der Nacht auf 14.48°C ab. Die Bedingungen sind ideal für einen gemütlichen Stadtbummel oder eine leichte Wanderung. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windverhältnisse Der atmosphärische Druck liegt bei 1016 hPa und die Luftfeuchtigkeit bei 76%. Insbesondere Personen, die auf eine hohe Luftfeuchtigkeit empfindlich reagieren, sollten dies berücksichtigen und gegebenenfalls ihre Tagesaktivitäten anpassen. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 7.9 m/s aus Richtung 109°, mit Böen von bis zu 12.7m/s. Unsere Segelfreunde können also Freude haben, trotz der 100%igen Wolkendecke. Die Regenwahrscheinlichkeit bleibt übrigens bei null, somit bleibt der Regenschirm verstaut.