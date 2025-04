Prognose für einen kühlen, wolkenverhangenen Tag in Cala Millor

Der dritte April 2025 bringt uns in Cala Millor einen Tag mit dichten Wolkenformationen, jedoch ohne Niederschlagsrisiko. Die Temperaturen stehen im Rahmen der Jahreszeit und die trendige Küstenstadt auf Mallorca muss sich auf eher kühle Temperaturen einstellen.

Die Temperaturen des Tages

Die Temperaturspanne liegt heute zwischen 12.32ºC am kühleren Ende und erhebt sich auf 15.49ºC als Höchsttemperatur. Am Morgen erwarten wir 13.55ºC, während wir am Tag den Höchstwert von 15.31ºC erreichen. Am Nachmittag kühlt es leicht auf 14.59ºC ab und der Abend bringt uns eine moderate Nachttemperatur von 14.42ºC.

Wie wird sich das Wetter tatsächlich anfühlen?

Das thermische Gefühl, also wie sich das Wetter tatsächlich für uns anfühlt, ist oft wichtiger als die tatsächlichen Temperaturen. Am Morgen fühlt es sich also an wie 13.28ºC, tagsüber können wir ein gefühltes Maximum von 15.06ºC erwarten. Am Nachmittag wird das Gefühl eher auf 14.38ºC liegen und in der Nacht sinkt es dann leicht auf 14.19ºC.

Die Grundfaktoren: Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die atmosphärischen Bedingungen kennzeichnen einen mittleren Luftdruck von 1016 hPa und eine hohe Luftfeuchtigkeit von 83%. Für alle Windliebhaber präsentiert Cala Millor heute eine Windgeschwindigkeit von 9.49m/s in Richtung 96º und Böen von bis zu 15.92m/s. Trotz der 100% Wolkendecke bleibt die Regenwahrscheinlichkeit bei 0%, was ein trockenes, aber kühles Wetter für den heutigen Tag verspricht.