Das Wetter in Port d'Andratx, 3. April 2025

Ein wolkiger Tag erwartet uns, meine Damen und Herren, in Port d'Andratx, mit typischen Frühjahrstemperaturen, die sowohl für Einheimische als auch für Besucher angenehm sind. Ein schattiger Tag mit einer leichten Brise, der perfekt für einen entspannten Spaziergang entlang des Hafens oder durch die engen Gassen des malerischen Dorfes ist. Keine Sorge vor dem Regen, denn trotz der bewölkten Bedingungen ist die Regenwahrscheinlichkeit gleich Null.

Temperaturen des Tages

Wir sprechen über einen Temperaturbereich, der "Frühlingsfrische" rechtfertigt, mit einem Minimum von 13.45ºC und einem Maximum von 18.53ºC. Im Detail: wir erwarten morgens milde 13.65ºC, am Tag eine angenehme 17.87ºC, am Nachmittag etwas kühler mit 17.22ºC und schließlich in der Nacht eine behagliche 15.85ºC.

Gefühlte Temperaturen

Unsere Körper können die Temperatur jedoch etwas unterschiedlich wahrnehmen. Das thermische Gefühl berücksichtigt Faktoren wie Wind und Luftfeuchtigkeit, und für diesen Tag haben wir morgens 13.24ºC, tagsüber 17.51ºC, nachmittags 16.96ºC und bei Nacht wirst du 15.53ºC fühlen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Zum Abschluss sprechen wir über den atmosphärischen Druck von 1014 hPa und eine relative Luftfeuchtigkeit von 69%. Eine moderate Luftfeuchtigkeit, die für diese Jahreszeit üblich ist. Für die Windliebhaber unter uns wird die durchschnittliche Windgeschwindigkeit 9.37m/s in Richtung 89º sein, mit erfrischenden Böen von bis zu 17.37m/s. Perfekt für einen windigen Tagsspaziergang am Meer! Die Wolkendecke liegt bei 96%, aber keine Sorge, die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 0%.