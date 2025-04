Das Wetter in Santanyí am 03. April 2025

Willkommen zu unserer Wettervorhersage für unsere schöne Insel Mallorca. Heute konzentrieren wir uns auf Santanyí, ein idyllisches Städtchen, das am diesen Tag, dem 03. April 2025, eine einhüllende Wolkendecke erwartet. Mit einer Regenwahrscheinlichkeit von 0% verspricht der Tag, trotz der Wolken, trocken zu bleiben.

Die Temperaturen im Überblick

Santanyí begrüßt uns am Morgen mit 13.53ºC, ein sanfter Start in den Tag. Während des Tages erwartet uns eine maximale Temperatur von 16.5ºC, ausreichend, um einen Spaziergang zu genießen oder die lokalen Sehenswürdigkeiten zu besuchen. Am Nachmittag sinkt das Thermometer auf 15.29ºC, während die Nacht mit sanften 14.83ºC einlädt, die Ruhe und Gelassenheit von Santanyí unter dem dichten Wolkenhimmel zu genießen.

Gefühlte Temperaturen

Jetzt wissen wir alle, dass es nicht nur auf die tatsächlichen Temperaturen ankommt, sondern auch auf das, was wir tatsächlich fühlen. Im Falle von Santanyí wird das thermische Gefühl morgens bei angenehmen 13.31ºC liegen, tagsüber steigt es dann auf 16.29ºC. Am Nachmittag und Abend erwarten uns 15.12ºC bzw. 14.64ºC, perfekte Werte für einen gemütlichen Abend.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der Atmosphärendruck in Santanyí liegt bei 1015 hPa, während die Luftfeuchtigkeit einen Prozentsatz von 80% erreicht. Bei solchen Bedingungen bleibt die Wolkendecke geschlossen und spendet Schatten, ohne die Bedrohung von Regen darzustellen. Der Wind wird mit 9.84m/s aus der Richtung 88º wehen, mit Böen von bis zu 16.19m/s. Ein Tag, um das sanfte, beruhigende Summen des Windes zu genießen, während er sanft durch die Straßen von Santanyí weht.

Wir hoffen, dass Sie diesen Tag voller angenehmer Temperaturen und der malerischen Wolkendecke in Santanyí genießen werden. Wie immer sind wir hier, um Ihnen aktuelle und genaue Wetterinformationen zu liefern. Bleiben Sie sicher und genießen Sie den Tag!