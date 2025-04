Wetterbericht für Cala Rajada - 3. April 2025

Das Wetter in Cala Rajada am 3. April 2025 zeigt uns das typisch frühlingshafte Klima von Mallorca. Der Himmel wird von den berichteten Wolken bedeckt sein, allerdings besteht im Laufe des Tages nur eine sehr geringe Regenwahrscheinlichkeit.

Temperaturen des Tages

Die Temperaturschwankungen im April sind in Cala Rajada recht moderat. Die niedrigste Temperatur des Tages wird voraussichtlich 12.74ºC betragen, während die höchste in den angenehmen Bereich von 15.52ºC klettern wird. Der Morgen wird mit einer erwarteten 14.05ºC eröffnet. Im Verlauf des Tages wird die Temperatur leicht auf 15.4ºC steigen und am Nachmittag wieder leicht auf 14.86ºC fallen. Auch die Nacht zeigt sich mit 14.79ºC von ihrer milden Seite.

Gefühlte Temperaturen

Die gefühlte Temperatur, oftmals ein besserer Indikator für den lokalen Kleidungsstil, wird morgens bei 13.81ºC liegen. Den höchsten gefühlten Wert wird man tagsüber mit 15.19ºC spüren. Am Nachmittag sinkt das gefühlte Thermometer auf 14.67ºC und in der Nacht hält es sich fast konstant bei 14.6ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der vorhergesagte Atmosphärendruck für den 3. April beträgt 1016 hPa. Die Luftfeuchtigkeitsrate ist mit 84% relativ hoch, was auf die insgesamte Wolkendecke von 100% hinweist. Cala Rajada wird einen Wind von 9.74m/s aus 96º Richtung erleben, mit Böen von bis zu 16.03m/s. Alles in allem, ein typischer Frühlingstag auf Mallorca.

Wir empfehlen, unseren Wetterbericht im Auge zu behalten, um immer auf dem aktuellen Stand zu bleiben und sich auf den bevorstehenden Tag auf dieser traumhaften Insel vorzubereiten.