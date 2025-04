Aprilwetter in Palma: Ein nebliger Frühlingstag mit angenehmen Temperaturen

In Palma de Mallorca vergeht der vierte Tag des Aprils 2025 unter einer ausgedehnten Wolkendecke. Trotz der hohen Bewölkung von 100% zeigt das Thermometer angenehme Temperaturen, die für die Jahreszeit typisch sind. Dieser Tag verspricht ein typisches Frühlingswetter, das man auf der wunderschönen Insel Mallorca genießen kann. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit bleibt sehr freundlich bei 0%, perfekt, um trotz der Wolkenbedingung draußen zu sein.

Temperaturregime des Tages

Der Tagesverlauf zeigt ein mildes Wetterbild. Der Morgen beginnt mit einer temperierten 14.25°C, während der Tag eine bewundernswerte Höhe von fast 20°C erreicht. Am Nachmittag kühlt es sich auf 18.72°C ab und die Nacht zeigt ein gemütliches 14.02°C. Die minimale Temperatur liegt somit ebenfalls bei 14.02°C und das Maximum bei 20.33°C, was zeigt, wie ausgeglichen das Wetter in Palma ist.

Gefühlte Temperaturen: kaum Unterschiede

Die gefühlten Temperaturen bleiben im Laufe des Tages ziemlich konstant und ähneln den tatsächlichen Temperaturen. Am Morgen liegt sie bei 14.11°C, am Tag bei erfreulichen 19.66°C und kühlt etwas auf 18.5°C am Nachmittag und 13.85°C in der Nacht. Ein fast perfekter Tag für Aktivitäten auf Mallorca, sowohl drinnen als auch draußen.

Atmosphärische Bedingungen: Ideal für körperliche Aktivitäten

Paaren Sie all dies mit einem atmosphärischen Druck von 1010 hPa und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65%, haben Sie ideale Bedingungen für körperliche Aktivitäten wie Radfahren, Wandern oder einfach nur Spaziergänge entlang der Strände von Palma. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 7.97m/s aus der Richtung 82° und könnte in Böen bis zu 16.5m/s erreichen. Schließen Sie sich uns an und erleben Sie dieses angenehme Wetter in Palma, dem Herzen von Mallorca, einem Ort, der Sie mit seinem natürlichen Charme und seiner Schönheit bezaubern wird, unabhängig von der Wetterbedingung.