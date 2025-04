Wettervorhersage für Sóller am 04. April 2025 - Ein Tag voller Wolken

Willkommen liebe Wetterfreunde, wir bringen Ihnen die aktuellsten Wetterinformationen für das idyllische Sóller auf Mallorca direkt an diesem 04. April 2025. Der heutige Tag wird von Wolken dominiert sein und dennoch verspricht er angenehme Temperaturen.

Thermometerstand: Von mild bis warm

Die Temperaturen für heute variieren von einem angenehmen Minimum von 13,23ºC bis hin zu einem Maximum von 21,11ºC. Ein perfekter Tag für einen schönen Spaziergang durch die beeindruckende Landschaft Sóllers! Am Morgen erwartet uns ein thermischer Start in den Tag mit etwa 13,67ºC, während die Temperaturen am Tag auf bis zu 20,32ºC ansteigen werden. Ab Nachmittag kühlt es sich dann auf 17,77ºC ab, und in der Nacht erwarten wir einen Wert von 13,53ºC.

Das Gefühl, das zählt: Die gefühlten Temperaturen

Obwohl das Thermometer uns objektive Werte anzeigt, ist das, was wir letztendlich fühlen, das Entscheidende. Daher präsentieren wir Ihnen auch die gefühlten Temperaturen: Am Morgen werden Sie etwa 13,49ºC fühlen, tagsüber etwa 20ºC, am Nachmittag etwa 17,51ºC und in der nächtlichen Ruhe fühlen Sie sich bei etwa 13,29ºC sicherlich wohl.

Der Wind flüstert, der Druck nimmt zu: Atmosphärendruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die Luftfeuchtigkeit beträgt derzeit 61%, kombiniert mit einem Atmosphärendruck von 1010 hPa. Im Laufe des Tages werden wir einen Wind von etwa 6,75m/s aus Richtung 116º spüren, mit gelegentlichen Böen, die bis zu 17.11m/s erreichen können. Trotz der 100%igen Wolkendecke ist die Wahrscheinlichkeit für Regen heute jedoch gleich null.

Zusammenfassend lässt sich aus unserer Vorhersage schließen, dass wir heute einen wolkenverhangenen Tag ohne Regen erleben werden. Bei einer ausgezeichneten Palette von Temperaturen und Winden wird der Tag sicherlich gut nutzbar sein, sowohl für Outdoor-Aktivitäten als auch für gemütliche Entspannung im Innenraum. Bleiben Sie stets wetterbewusst und genießen Sie den Tag in Sóller, Mallorca. Bis zur nächsten Vorhersage!