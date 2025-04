Wettervorhersage für Alcúdia am 04. April 2025

Das heutige Wetter in Alcúdia präsentiert sich mit einer Mischung aus Wolken und Sonnenschein. Mit minimalem Niederschlagsrisiko und Temperaturen zwischen 13.58ºC und 19.21ºC ist es ein herrlicher Frühlingstag im sonnigen Spanien. Sowohl Einheimische als auch Besucher können sich auf ein angenehmes Klima freuen, das die natürliche Schönheit unserer Region unterstreicht.

Temperaturschau

Die Temperatur im Laufe des Tages wird eine angenehme Bandbreite aufweisen. Vom kühlen Morgen mit 14.25ºC bis zum temperierten Nachmittag, der 18.7ºC erreichen wird. Der Abend hält mit 14.66ºC eine schöne Abkühlung bereit, ideal für einen gemütlichen Spaziergang am Strand oder in den charmanten Straßen von Alcúdia.

Gefühlte Temperaturen

Wie gefühlt werden die Temperaturen sich ähnlich zu den tatsächlichen gestalten. Der Morgen startet mit gefühlten 14.16ºC, es wird sich tagsüber und nachmittags aufzeigt 18.55ºC und 18.64ºC erwärmen bevor es in der Nacht wieder etwas kühler mit 14.53ºC wird. Ein eher mildes Apriltag ist somit garantiert.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Neben den Temperaturen spielen natürlich auch andere Wetterelemente eine Rolle in unserer Vorhersage. Mit einem Atmosphärendruck von 1010 hPa und einer Luftfeuchtigkeitsrate von 73% verspricht der Tag, ziemlich standardmäßig zu sein. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 9.26m/s in eine Richtung von 147º und möglichen Böen von bis zu 13.75m/s. Daher könnte es an manchen Stellen etwas windig sein. Die Wolkendecke wird 100% betragen, was auf einen überwiegend bewölkten Himmel hindeutet.