Frühlinghafte Aprilwolken über Cala Millor

Der vierte April 2025 empfängt die Bewohner und Besucher von Cala Millor mit einem wolkenverhangenen Himmel. Die schöne Küstenstadt auf Mallorca erwartet einen Tag ohne Regen, aber dennoch mit einer vollständigen Wolkendecke. Doch trotz der Wolken bleibt das Wetter mild und frühlingshaft, mit Temperaturen, die den Tag über steigen und erst in der Nacht wieder fallen.

Temperaturen: Moderates Frühlingsklima

Die Temperaturen in Cala Millor zeigen sich in bester Frühlingsmanier - mild und angenehm, aber noch nicht sommerlich heiß. Die minimale Temperatur für den Tag wird bei 14.29ºC liegen, während die maximale Temperatur auf 16.42ºC steigen wird. Die Tagesverlauf der Temperaturen ändert sich im Laufe des Tages: Am Morgen erwartet uns eine angenehme 14.33ºC, die sich am Tag auf 15.97ºC erhöhen, am Nachmittag auf 16.22ºC klettern und in der Nacht wieder auf 14.29ºC absinken.

Gefühlte Temperaturen: Kühler, aber angenehm

Das thermische Empfinden in Cala Millor kann sich vom tatsächlichen Temperaturwert unterscheiden. Am Morgen werden wir uns auf eine gefühlte Temperatur von 14.17ºC einstellen können, die tagsüber auf 15.79ºC ansteigen wird. Am Nachmittag wird das thermische Gefühl bei 16.17ºC liegen und in der Nacht werden wir uns auf eine leichte Abkühlung auf 14.2ºC einstellen müssen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Frühlingshafte Bedingungen

In Bezug auf andere meteorologische Faktoren erwarten wir einen Atmosphärendruck von 1011 hPa und eine hohe Luftfeuchtigkeit von 83%, was auf die präsente Wolkendecke zurückzuführen sein dürfte. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 9.74m/s aus der Richtung 114º wehen, mit Böen, die bis zu 16.67m/s erreichen können. Trotz der vollen Wolkendecke bleibt die Regenwahrscheinlichkeit bei Null, sodass wir einen trockenen, aber wolkenreichen Tag in Cala Millor erwarten können.