Das Wetter in Santa Ponsa: Ein wolkenverhangener Tag, aber angenehme Temperaturen

Veränderlich zeigt sich heute das Wetter in Santa Ponsa. Unser geliebter Urlaubsort auf Mallorca ist unter einer ausgedehnten Wolkendecke verborgen, die den ganzen Tag über anhalten wird. Aber lassen Sie sich nicht täuschen, trotz der grauen Wolken klettert das Quecksilber in angenehme Höhen, und es bleibt trocken, da die Regenwahrscheinlichkeit gleich null ist.

Temperaturen: Komfortabel trotz Wolken

Der heutige Tag bringt uns eine minimale Temperatur von angenehmen 14.71°C und steigert sich auf ein Maximum von 18.78°C. Frühmorgens können wir mit ungefähr 14.86°C rechnen, gegen Mittag erreichen wir die Spitze mit erwarteten 18.21°C. Ein leichter Rückgang wird uns in den Nachmittag begleiten, mit Temperaturen um die 17.81°C, und die Nacht werden wir mit 15°C beschließen.

Gefühlte Temperaturen: Etwas kühler, aber immer noch angenehm

Unser kulinarisch-meteorologischer Mix heute umfasst gefühlte Temperaturen, die leicht von den tatsächlichen Werten abweichen. Morgens fühlen sich die 14.86°C eher wie 14.73°C an, während wir uns mittags auf eine gefühlte Temperatur von ca. 18.04°C einstellen können. Im Verlauf des Nachmittags wird die gefühlte Temperatur auf 17.6°C sinken, und für die Nachtstunden erwarten wir einen Wert von 14.96°C, kaum kälter als die tatsächlichen Temperaturen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Ein ziemlich feuchter Tag, aber ein frischer Wind weht

Die atmosphärischen Bedingungen für den heutigen Tag bringen uns einen Druck von 1010 hPa und eine relative Luftfeuchtigkeit von 75%. Es wird also ein etwas feuchter Tag sein, aber dafür sorgt ein frischer Wind für Ausgleich, der mit einer Geschwindigkeit von rund 10.54 m/s aus Richtung 92° weht. Beachten Sie die gelegentlichen Böen, die bis zu 18.98 m/s erreichen können. Bleiben Sie also stets aufmerksam, falls Sie heute einen Spaziergang am Strand von Santa Ponsa planen.