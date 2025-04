Das Wetter in Cala Rajada für den 04. April 2025

Wenn Sie sich heute Morgen in Cala Rajada die Stirn runzeln, weil Sie das Wetter nicht einschätzen können, lassen Sie uns das für Sie tun. Damit Sie den Tag optimal planen können, geben wir Ihnen einen detaillierten Überblick über die Wettervorhersage. Bereiten Sie sich auf einen Tag mit einer hohen Wolkendecke, aber keiner Regenwahrscheinlichkeit vor. Die Bedingungen werden trotz der Wolken angenehm sein, da die Temperaturen ein ausgeglichenes Niveau aufweisen.

Temperaturen

Heute, am 04. April in Cala Rajada, erwarten Sie Temperaturen zwischen 14.63ºC und 16.39ºC. Am Morgen können Sie mit milden 14.73ºC rechnen, welche bis zum Tag auf 16.16ºC steigen. Der Nachmittag bringt leichte Abkühlung mit sich, Sie können mit 16.01ºC rechnen. Und wenn die Nacht hereinbricht, fallen die Temperaturen auf ein angenehmes 14.63ºC.

Thermisches Gefühl

Wenn Sie jedoch mehr an dem Gefühl interessiert sind, das die Temperaturen hervorrufen, dann erwarten Sie im Tagesverlauf konstante Bedingungen. Das thermische Gefühl wird morgens bei 14.58ºC liegen, tagsüber leichte 16ºC erreichen, nachmittags auf 15.99ºC leicht sinken und nachts wieder 14.63ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Und um Ihnen ein vollständiges Bild des Wetters in Cala Rajada zu liefern, werfen wir noch einen Blick auf den Luftdruck, die Luftfeuchtigkeit und den Wind. Es wird ein Atmosphärendruck von 1011 hPa erwartet und eine relativ hohe Luftfeuchtigkeit von 83%. Der Wind ist etwas stärker, mit Geschwindigkeiten von 10.28m/s in Richtung 117º und Böen von bis zu 17.34m/s. Trotz der dichten Wolkendecke von 100% ist die Regenwahrscheinlichkeit heute null.

An diesem Tag dürfen Sie sich auf ein angenehmes, wenn auch etwas windiges Wetter freuen. Nutzen Sie den Tag, um das Beste aus Cala Rajada herauszuholen, denn das Wetter spielt auf Ihrer Seite.