Einige Wolken am 5. April in Palma: Ihr Wetterbericht

In der Welt der Inselwettervorhersagen erweist sich Palma einmal mehr als malerisches Ziel, selbst bei leicht bewölktem Himmel. Am 5. April zeichnet sich ein ebensolches Wetter in Palma ab: Ein paar Wolken hier und da, aber insgesamt ausgeglichene klimatische Bedingungen, die typisch für diese Jahreszeit auf Mallorca sind.

Temperaturnuancen im Tagesverlauf Die Helligkeit unseres Tagessterns und seine Position am Himmel beeinflussen stark die Thermometerwerte, die wir im Laufe des Tages erleben. Am Morgen mit Aufziehen des Tageslichts rechnen wir mit moderaten 13,6ºC, die bis zum Mittag auf wärmere 19,18ºC ansteigen. Am Nachmittag, wenn die Sonne ihre maximale Stärke erreicht hat, wird die Temperatur auf immer noch angenehme 17,42ºC absinken, und in der Nacht erwartet uns eine Mindesttemperatur von 12,97ºC. Gefühlte Temperaturen: Klare Vorstellungen Auf der anderen Seite präsentieren sich die gefühlten Temperaturen gemäßigt und ähnlich den tatsächlichen Werten. Morgens werden wir uns bei Frühjahrsgold auf gefühlte 13,47ºC vorbereiten, wohingegen wir uns am Tag auf gefühlte 18,77ºC einstellen können. Der Nachmittag wird uns sanft mit 16,73ºC umarmen und in der Nacht wird der Wert auf gefühlte 12,36ºC sinken. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Die stummen Mitspieler Indes bietet der Atmosphärendruck stabile 1012 hPa, womit er sich im Bereich der Normalwerte aufhält. Die Luftfeuchtigkeit wird einen akzeptablen Wert von 62 % erreichen und sich kaum auf unser Körpergefühl auswirken. Der Wind wird sich zumeist aus 305º, das ist eine Nordwestrichtung, mit einer Geschwindigkeit von 5,68 m/s bemerkbar machen, und gegen Abend werden Böen von 5,83 m/s erwartet. Trotz der geringen Wolkendecke von 20 % ist die Regenwahrscheinlichkeit praktisch Null, so dass wir einen trockenen Tag in Palma erwarten dürfen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich der 5. April als ein Tag mit einigen Wolken und angenehmen Temperaturen ankündigt, welcher uns erneut die Schönheit Mallorcas und das mediterrane Klima verdeutlicht.