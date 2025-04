Umfassende Wetterberichte: Mäßig bewölkter Tag in Sóller am 05. April 2025

Das charmante Städtchen Sóller auf Mallorca steht an diesem Tag unter einer mäßig bewölkten Himmelsdecke. Eine leichte Abkühlung bringt mit minimalen Temperaturen von 12,49°C eine willkommene Pause von den üblichen Hitze. Nichtsdestotrotz wird die maximale Tageswärme auf 17,89°C klettern, was genug Wärme bietet um den Tag unaufhörlich zu genießen.

Temperaturverlauf durch den Tag

Wir beginnen den Morgen mit angenehmen 13,6°C. Die Hitze steigt stetig an und erreicht ihren Höhepunkt mit etwa 17,89°C am Tageslicht. Am Nachmittag erwartet uns eine leichte Abkühlung mit 16,49°C, und während die Sonne sich zur Ruhe setzt sind in der Nacht frischere 12,49°C vorhersagt.

Gefühlte Temperaturen

Die Gefühlstemperaturen werden sich minimal von den tatsächlichen Temperaturen unterscheiden. Am Morgen fühlt es sich etwas kühler an bei 13,52°C, ändert sich jedoch in Richtung Mittag auf circa 17,46°C. Der Nachmittag bleibt mit 15,71°C angenehm, da jedoch die Nacht eintrifft, fallen die Temperaturen deutlich auf 11,83°C.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Wir müssen nicht nur die Temperaturen, sondern auch den Luftdruck, die Luftfeuchtigkeit und den Wind beachten, um unser Wetterbild abzurunden. Der Atmosphärendruck von 1012 hPa und die Luftfeuchtigkeit von 66 Prozent erzeugen eine leichte Schwüle in der Luft. Der Wind bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von 3,48 m/s in Richtung 306º, Böen können mit einer Geschwindigkeit von bis zu 5,16 m/s auftreten. Trotz der mäßig bewölkten Bedingungen ist die Regenwahrscheinlichkeit nur bei 16 Prozent, was bedeutet, dass der Tag wahrscheinlich trocken bleiben wird.

Bitte beachten Sie, dass obige Werte und Prognosen auf aktuellen Vorhersagen basieren und sich im Laufe des Tages ändern können. Bleiben Sie dran für weitere Updates und detaillierte Wetterinformationen für Sóller und den Rest Mallorcas.