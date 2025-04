Alcúdia Wetterbericht für den 05. April 2025

Beginnen wir diesen Tag in Alcúdia mit einer genauen Wettervorhersage für die Ortsansässigen und Besucher gleichermaßen. Es wird empfohlen, den Schirm immer griffbereit zu haben, da leichter Regen erwartet wird. Dennoch lässt sich die Insel Schönheit auch bei leichtem Schauer nicht trüben. Die Temperaturen variieren im Laufe des Tages, die perfekte Balance zwischen sanft kühlen und angenehm warmen Klima zeigt sich einmal mehr.

Morgen- bis Nachttemperaturen

Die kühle Morgenluft startet bei etwa 13,3 ℃, während sie im Laufe des Tages auf bis zu 17,53 ℃ ansteigt. Der Nachmittag konstant bei gemäßigten 17 ℃ bevor die Nacht uns wieder in kühleren 14,24 ℃ wiegt. Dies verspricht eine angenehme Palette an Temperaturen für alle Aktivitäten auf unserer schönen Insel.

Wie-sich-die-Haut-anfühlt-Temperatur

Wir alle wissen, dass die tatsächliche Temperatur manchmal trügerisch sein kann. Daher betrachten wir auch das thermische Gefühl. Der Morgen beginnt mit einer gefühlten Temperatur von 13.01 ℃, tagsüber fühlt sich das Wetter angenehm warm an bei 17.24 ℃ und kühlt am Nachmittag leicht ab bis auf 16.66 ℃. In der Nacht zieht die Insel sich in die kühleren Gefilde von 13.73 ℃ zurück, ideal für einen erholsamen Schlaf.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Auf atmosphärischer Ebene rechnen wir mit einem Druck von 1012 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 73%. Der angenehme Hauch von 6.08 m/s Wind aus Richtung 336º, mit Böen von bis zu 6.5 m/s, trägt zur Frische des Tages bei. Trotz der Regenwahrscheinlichkeit von 62 % bleibt die Wolkendecke relativ dünn mit nur 18 %, was hoffentlich noch genügend freien Himmel bereithält für die strahlende mallorquinische Sonne.

Auch mit Regenschauern behält Alcúdia seinen malerischen Charme bei und wir sind zuversichtlich, dass trotz der Wetterbedingungen ein produktiver Tag bevorsteht. Bleiben Sie gesund und sicher und genießen Sie alles, was diese herrliche Stadt zu bieten hat!