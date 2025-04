Wettervorhersage für Cala Millor am 5. April 2025

Zum Auftakt der Frühlingsferien auf Mallorca wird es in Cala Millor leider nicht ganz so sonnig wie erhofft. Laut aktueller Meteorologie-Prognosen ist mit leichtem Regen zu rechnen. Doch sollten Urlauber sich dadurch nicht beirren lassen, denn trotzdem weisen die Temperaturen moderate Werte auf und es bleibt mild.

Temperaturen im Überblick

Die Quecksilbersäule pendelt sich zwischen angenehmen 12,37ºC am Morgen und einem Maximum von 16,26ºC am Tag ein. Selbst in den Abendstunden bleiben die Temperaturen mit durchschnittlich 15,39ºC noch mild. Die nächtliche Temperatur fällt auf immer noch angenehme 13,63ºC.

Gefühlte Temperaturen

Trotz des leichten Regens fühlen sich die Temperaturen durchaus angenehm an. Am Morgen erwartet uns eine gefühlte Temperatur von 12,01ºC, welche bis zum Tage auf 15,91ºC ansteigt. Auch am Nachmittag bleibt es bei einer gefühlten Temperatur von 15,02ºC relativ warm, während die Nachttemperaturen auf 13,22ºC sinken.

Infos zu Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck beträgt 1012 hPa, unterstützt von einer hohen Luftfeuchtigkeitsrate von 76%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 4,55 m/s aus 19º Richtung und bringt Böen von bis zu 6,42 m/s mit. Vergessen Sie nicht Ihren Regenschirm, denn die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei fast 100%.

Auch wenn das Wetter nicht ideal scheint, genießen Sie den Frühling auf Mallorca und die Schönheit von Cala Millor bei jedem Wetter, liebes Publikum! Bleiben Sie mit uns verbunden für weitere Aktualisierungen und detaillierte Wetterinformationen.