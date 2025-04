Das Wetter in Santa Ponsa auf Mallorca am 05. April 2025

Willkommen bei Ihrer vertrauenswürdigen Wettervorhersage für Santa Ponsa, einer charmanten Ecke von Mallorca, an diesem herrlichen 5. April 2025. Erwarten Sie lediglich ein paar Wolken, die die Sonne bezaubernd rahmen. Mit minimalen Temperaturen von 14.36ºC und einem Tageshöchststand von 17.48ºC bietet der Tag perfekte Bedingungen, um die Schönheit dieser Insel zu genießen.

Temperaturen über den Tag

Der Morgen begrüßt uns mit angenehmen 14.54ºC, die sich im Laufe des Tages auf hervorragende 17.48ºC steigern. Der Nachmittag wird ein wenig abkühlen, auf erfrischende 16.68ºC, bevor wir in eine mildere Nacht mit 14.42ºC hinübergleiten.

Gefühlte Temperaturen

Das Thermometer mag eine Geschichte erzählen, aber wie sich das Wetter wirklich anfühlt, ist eine andere Sache. Am Morgen können Sie ein thermisches Gefühl von 14.43ºC erwarten, ähnlich der tatsächlichen Temperatur. Das Tagesmaximum wird sich wie angenehme 17.16ºC anfühlen, während der Nachmittag eine leichte Abkühlung auf gefühlte 16.26ºC mit sich bringt. Die Nacht bringt eine gefühlte Temperatur von 14.03ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der Atmosphärendruck des Tages liegt bei stabilen 1012 hPa. Die relative Luftfeuchtigkeit beträgt 72%, was einer durchaus typischen Feuchte für diese Küstenregion entspricht. Der Wind bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von 5.65m/s in Richtung 311º, wobei Böen bis zu 6.97m/s erreichen können. Stellen Sie also sicher, dass Ihr Hut sicher sitzt!

Wir wünschen Ihnen einen herrlichen Tag in Santa Ponsa und hoffen, dass Ihnen diese Wettervorhersage dabei hilft, Ihren Tag optimal zu gestalten und die idyllische Schönheit dieses Ortes voll auszukosten.