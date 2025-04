Wetterbericht: Leichter Regen erwartet in Cala Rajada am 5. April 2025

Guten Tag liebe Leserschaft, heute richten wir unseren Blick auf die malerische Küste von Cala Rajada auf Mallorca, um Ihnen die neuesten Wetteraussichten für den 5. April 2025 zu präsentieren. Etwas kühler und feucht scheint der Tag zu werden, mit leichtem Regen und milden Temperaturen.

Umschwung in der Wetterlage: Temperaturen zwischen 12.93ºC und 16.61ºC

Begrüßen Sie den Tag mit einer erwarteten Minimaltemperatur von 12.93ºC am Morgen. Die Temperaturen werden sich im Laufe des Tages leicht erhitzen, wobei der wärmste Punkt des Tages bei runden 15.28ºC liegt. Am Nachmittag wird es etwas milder mit Temperaturen um die 15.03ºC und in der Nacht lassen die Temperaturen auf 14.46ºC nach.

Gefühlte Temperaturen: Kühle Brise treibt die gespürten Temperaturen nach unten

Ignorieren Sie nicht den kühlen Wind, der die Temperaturen sich niedriger fühlen lässt. Das thermische Gefühl wird morgens auf 12.58ºC geschätzt, tagsüber auf 15.03ºC, nachmittags auf 14.73ºC und in der Nacht auf 14.1ºC.

Atmosphärische Bedingungen, die Sie beachten sollten

Lassen Sie uns nun die atmosphärischen Merkmale dieses Tages beleuchten. Bei einem Luftdruck von 1012 hPa herrscht eine hohe Luftfeuchtigkeit von 83%, die die Frische des Tages bestimmt. Achten Sie auch darauf, Ihre Regenschirme griffbereit zu halten, denn die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 77%. Der Wind weht mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 7.04m/s aus der Richtung 326º und könnte in Böen auf bis zu 8.4m/s auffrischen. Trotz des vorhergesagten leichten Regens zeigt sich die Sonne zwischen den Wolken, die nur 15% des Himmels bedecken sollen. Wir hoffen, dass diese detaillierte Vorhersage Ihnen hilft, Ihren Tag in Cala Rajada bestens zu planen. Bleiben Sie stets über die aktuellsten und genauesten Wetterinformationen informiert. Einen angenehmen Tag wünschen wir Ihnen in der herrlichen Küstengemeinde Cala Rajada.