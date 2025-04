Wettervorhersage Palma de Mallorca, 6. April 2025: Klarer Himmel und angenehme Temperaturen

Der heutige Tag bringt den Bewohnern und Besuchern von Palma de Mallorca klare Himmel und angenehme Temperaturen. Das Wetter wird durchweg freundlich, mit minimalen Temperaturschwankungen über den Tag verteilt. Damit bietet uns Palma ein idyllisches Frühlingswetter, das zum Verweilen in der wunderschönen Stadt einlädt.

Temperaturen: angenehme Frühlingswerte

Die Temperaturen in Palma bewegen sich heute zwischen 12.31ºC und 20.34ºC. Der Morgen empfängt uns mit milden 12.35ºC, bevor das Thermometer am Tag auf 19.85ºC ansteigt. Am Nachmittag erwartet uns ein Wert von 17.98ºC und in der Nacht sinkt das Quecksilber auf 13.95ºC.

Gefühlte Temperaturen: komfortabel und frühlingshaft

Die gefühlten Temperaturen stehen im Einklang mit den gemessenen Werten. So liegt das thermische Gefühl am Morgen bei 11.7ºC, tagsüber bei 19.3ºC, am Nachmittag bei 17.4ºC und in der Nacht bei 13.2ºC. Die leichte, frühlingshafte Brise unterstreicht das angenehme Wetter und sorgt für ein komfortables Klima.

Atmosphärendruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: ruhiges Wetter

Der atmosphärische Druck beträgt 1011 hPa, und auch die relative Luftfeuchtigkeit hält sich mit 54% im mittleren Bereich. Die Inselbewohner und Gäste profitieren von einem sanften Wind, der mit 5.32m/s aus 292º weht und in Böen bis 5.44m/s erreicht. Trotz des klaren Himmels lässt die Wolkendecke von 4% und eine Regenwahrscheinlichkeit von 0% keine Feuchtigkeit aufkommen.

Genießen wir also den Tag, diesen prachtvollen hellblauen Himmel und die laue Frühlingsbrise. Palma zeigt sich von seiner schönsten Seite und bietet ideale Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten.