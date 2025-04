Wetterbericht: Glasklarer Himmel über Sóller am 6. April 2025

Im malerischen Sóller auf unserer geliebten Insel Mallorca erwartet uns am 6. April 2025 ein Tag mit klarem Himmel. Die Bedingungen sind ideal für einen Frühlingstag, der sowohl Einheimischen als auch Besuchern einen atemberaubenden Blick auf das umliegende Tramuntana-Gebirge bietet. Nicht nur die Temperaturen, sondern auch die Wetterbedingungen variieren im Tagesverlauf, was für ein vielfältiges Wetterbild sorgt.

Temperaturen: Von frisch bis angenehm warm

Mit einer minimalen Temperatur von 11.9ºC in den frühen Morgenstunden und einer maximalen Temperatur von 20.11ºC mittags, bietet dieser Tag eine breite Palette von Temperaturen. Der Morgen startet mit recht milden 12.03ºC, steigt im Tagesverlauf auf 20.06ºC an und kühlt am Nachmittag auf 17.39ºC ab. In der Nacht wird es mit 13.6ºC wieder etwas kühler.

Gefühlte Temperaturen: Von erfrischend bis bequem

Was die gefühlten Temperaturen betrifft, so können diese durchaus von den tatsächlichen Temperaturen abweichen. Der thermische Gefühlsindex für diesen Tag prognostiziert für den Morgen 11.38ºC, für den Tag 19.45ºC, für den Nachmittag 16.83ºC und für die Nacht 12.84ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Stabile Verhältnisse

Was die weiteren meteorologischen Parameter betrifft, so weist der atmosphärische Druck einen Wert von 1011 hPa auf, was auf stabile Wetterbedingungen schließen lässt. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 51%, womit eine angenehme Luftqualität gewährleistet ist. Der Wind wird eine Geschwindigkeit von 2.76 m/s in Richtung 281º erreichen, mit Böen, die auf bis zu 2.31 m/s ansteigen. Die Wolkendecke beträgt lediglich 2% und die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 0, was einen klaren Himmel verspricht.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der 6. April 2025 ein Tag mit idealen Wetterbedingungen für Outdoor-Aktivitäten in Sóller zu sein verspricht. Vergessen Sie also nicht Ihre Sonnenbrille und genießen Sie die Frühlingssonne!