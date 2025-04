Das Wetter zeigt sich von seiner besten Seite in Cala Millor

Das Wetter in Cala Millor auf unserer wundervollen Insel Mallorca zeigt sich am heutigen 06. April 2025 von seiner allerbesten Seite. Mit klaren Himmel und milden Temperaturen zwischen 12.06ºC und 17.24ºC, kann man die idyllische Schönheit der Mittelmeerbrise in vollen Zügen genießen. Für diese leichte Brise sorgt ein angenehmer Wind aus nordöstlicher Richtung mit einer Stärke von etwa 2.97 m/s.

Die Werte auf dem Thermometer

Der Tag startet mit einer erfrischenden Temperatur von 12.09ºC am Morgen, bevor sie mittags ihr Maximum von 17.03ºC erreicht. Am Nachmittag gibt es nur eine geringe Abkühlung auf 16.55ºC bevor es schließlich in der Nacht auf angenehme 14.46ºC abkühlt. Das Ganze findet unter einem wolkenlosen Himmel statt, was die Bedingungen perfekt für einen Strandspaziergang oder eine ausgiebige Wanderung in den nahegelegenen Hügeln macht.

So fühlt sich das Wetter an

Die thermischen Gefühle, die uns der Tag mitbringt, beginnen am Morgen mit 11.31ºC, steigen dann auf angenehme 16.22ºC zu Mittag an und bleiben auch am Nachmittag mit 16.14ºC so gut wie unverändert. In der Nacht können wir uns dann auf eine gefühlte Temperatur von 13.92ºC freuen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und der Wind

Die meteorologischen Daten zeigen für heute einen atmosphärischen Druck von 1012 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 55%. Der Wind mit einer Stärke von 2.97 m/s bläst aus einer Richtung von 56º und bringt Böen von bis zu 2.25 m/s mit sich. Der klare Himmel hat eine Wolkendecke von 0%, daher die Regenwahrscheinlichkeit ebenfalls 0% beträgt.

Insgesamt erwartet uns also ein strahlender Tag in Cala Millor mit optimalem Wetter für Outdoor-Aktivitäten. Lassen Sie uns also diesen großartigen Tag genießen, da Mallorcas Wetter uns wieder einmal nicht enttäuscht!