Wettervorhersage Santanyí, Mallorca: Klarer Himmel und angenehme Temperaturen am 6. April 2025

Einen prächtigen Tag gibt es am 6. April 2025 auf der schönen Insel Mallorca, genauer gesagt in Santanyí zu erleben. Es zeichnet sich ein klarer Himmel ab und die Temperaturen bewegen sich komfortabel zwischen nächtlicher Frische und angenehmer Tageswärme. Dieser sonnige Frühlingstag bietet perfekte Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten oder einfach zum Genießen des mediterranen Lebensstils.

Temperatur: Am Morgen frisch, am Nachmittag warm

Die tiefste Temperatur des Tages, um die 12.59ºC, wird in den frühen Morgenstunden erwartet, gefolgt von einem Anstieg auf 18.87ºC am Mittag. Auch am Nachmittag bleibt es mit 18.27ºC angenehm warm, bevor es zur Nacht hin auf 14.54ºC abkühlt. Dieses Temperaturspektrum ist typisch für den frühlinghaften April auf Mallorca und sorgt dafür, dass es den ganzen Tag über gemütlich bleibt.

Gefühlte Temperaturen: Angenehme Wärme den ganzen Tag

Auch die gefühlten Temperaturen für diesen Tag sind angenehm: Morgens um die 11.99ºC, steigt das Thermometer gefühlt auf 18.35ºC am Tag und 17.85ºC am Nachmittag. Die Nacht beschert uns eine gefühlte Temperatur von 14.09ºC. Man kann also sagen, dass der Frühling in vollem Gange ist.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Ein frischer Hauch weht durch Santanyí

Der atmosphärische Druck beträgt an diesem Tag 1012 hPa und die relative Luftfeuchtigkeit 59%. Durch die trockene Luft und den angemessenen Druck werden die Bedingungen optimal für diejenigen, die planen, den Tag im Freien zu verbringen. Hinzu kommt ein leichter Wind, der mit 4.15m/s aus Richtung 269º weht, mit Böen von bis zu 6.52m/s. Diese Brise bietet eine erfrischende Abkühlung inmitten des sonnigen Klimas. Zusammenfassend lässt sich sagen, der 6. April 2025 scheint in Santanyí, Mallorca ein exzellenter Tag zu sein, um die Sonne zu genießen und das herrliche Wetter voll auszukosten.