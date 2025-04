Wettervorhersage für Cala Rajada: Klarer Himmel und sanfte Temperaturen

Die Wettervorhersage für Cala Rajada am heutigen 6. April 2025 verspricht einen Tag unter klarem Himmel mit Temperaturen, die von morgens bis in die Nacht hinein recht mild bleiben. Mit einem atmosphärischen Druck von 1012 hPa und einer Luftfeuchtigkeitsrate von 58% entsteht ein angenehmes Klima, ideal für Outdoor-Aktivitäten.

Die heutige Temperaturentwicklung

Die Temperaturen in Cala Rajada gestalten sich über den Tag recht ausgeglichen. Die minimale Temperatur von 12.76 °C kann man am Morgen erwarten und steigt im Laufe des Tages bis auf 16.75 °C. Damit bleibt selbst die maximale Temperatur in einem angenehmen Bereich und bietet beste Bedingungen für eine Erkundungstour durch die atemberaubende Natur der Baleareninsel.

Das empfundene Temperaturniveau

Manchmal sind es ja nicht die tatsächlichen, sondern die gefühlten Temperaturen, die darüber entscheiden, ob wir uns draußen wohl fühlen oder nicht. Am heutigen Tage erwartet die Bewohner und Besucher von Cala Rajada ein durchgehend angenehmes, thermisches Gefühl. Morgens bei 12.18 °C beginnend steigt die gefühlte Temperatur tagsüber auf 15.8 °C und kühlt bis zur Nacht auf 14.46 °C ab.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Aber was wäre eine vollständige Wettervorhersage ohne die wichtigen Faktoren wie Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeit? Der Atmosphärendruck liegt bei 1012 hPa. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 58% bleibt die ganz allgemein als "schön" empfundene Wetterlage erhalten. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 2.71m/s in Richtung 215º, wobei Böen von bis zu 2.65m/s erwartet werden. Die Wolkendecke beträgt lediglich 1%, und die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 0% - die Sonne hat also freie Bahn!

Ein Fazit? In Cala Rajada erwartet uns heute ein Tag bei klarem Himmel und angenehmen Temperaturen. Perfekt, um die Schönheit dieser Balearen-Insel in vollen Zügen zu genießen. In diesem Sinne, raus an die frische Luft und das herrliche Wetter auf Mallorca genießen!