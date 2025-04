Wetterbericht für Palma am 07. April 2025: Ein paar Wolken und angenehme Temperaturen

Es erwartet uns ein überwiegend klarer Tag in Palma, der Hauptstadt der traumhaften Insel Mallorca, mit nur wenigen Wolken am Himmel. Mit angenehmen Temperaturen zwischen 13.89ºC und 21.41ºC ist es der perfekte Tag, um die wunderschöne Stadt und ihre Umgebung zu erkunden. Auch der Wind bleibt mit 3.87m/s und gelegentlichen Böen von bis zu 3.85m/s moderat. Möchten Sie wissen, wie sich das Wetter im Laufe des Tages verändert? Wir geben Ihnen alle wichtigen Informationen.

Temperaturverlauf während des Tages

Morgens können Sie einen sanften Start in den Tag erwarten, mit Temperaturen um die 15.79ºC. Während die Temperatur mittags auf rund 20.73ºC ansteigt, kühlt es sich am Nachmittag auf 19.56ºC ab. In der Nacht erreicht das Thermometer schließlich den niedrigsten Wert des Tages bei 13.89ºC.

Das thermische Gefühl

Neben den tatsächlichen Temperaturen ist auch das gefühlte Klima wichtig für unser Wohlbefinden. Morgens liegt das gefühlte Thermometer bei 15.04ºC, tagsüber bei etwa 20.14ºC. Nachmittags können Sie mit einem thermischen Gefühl von rund 19.09ºC rechnen, während es in der Nacht auf 13.32ºC sinkt. Ein paar Wolken am Himmel tragen zur angenehmen Empfindung bei.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der Atmosphärendruck beträgt stabil 1017 hPa, während die Luftfeuchtigkeit bei 49% liegt, was für ein angenehmes und frisches Klima sorgt. Der Wind weht mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 3.87m/s in Richtung 259º und kann in Böen 3.85m/s erreichen. Trotz einer geringen Wolkendecke von 21% bleibt die Regenwahrscheinlichkeit heute bei 0, sodass nichts Ihren Plänen im Freien im Wege steht.

Genießen Sie diesen schönen Tag in Palma und lassen Sie sich von dem milden Wetter verzaubern!