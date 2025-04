Wettervorhersage für Sóller, 7. April 2025: Ein leicht bewölkter Tag im Frühling erwartet

Liebe Leserinnen und Leser, lernen Sie das Wetter von Sóller kennen, einer unserer idyllischen, charmanten Gemeinden hier auf Mallorca. Bei einer Wetterprognose, die vorherrschend sanfte Temperaturen und nur wenige Wolken für den 7. April 2025 verspricht, steht uns ein wahrlich angenehmer Frühlingstag bevor. Brechen wir die detaillierte Vorhersage auf, um Ihnen ein klares Bild für Ihre Planung zu geben.

Temperatur: Ein Tag fürs Freie

Die Temperaturregulation wird mit Sicherheit zur Zufriedenheit aller ausfallen. Eine minimale Temperatur von 13,54ºC und eine maximale von 21,02ºC bieten einen guten Spielraum für Aktivitäten. Am Morgen haben wir erwartungsgemäß 15,35ºC, während der Tagesspitze erreichen wir 20,52ºC. Im Laufe des Nachmittags geht die Temperatur auf 18,95ºC zurück und in der Nacht können wir mit 13,86ºC rechnen.

Gefühlte Temperaturen: Angemessene Bedingungen für jede Tageszeit

Unsere Körperwahrnehmung könnte die Temperaturen etwas differenzieren. Morgens fühlt es sich mit 14,56ºC etwas kühler an, während es tagsüber mit 19,93ºC einen Tick unter der Maximaltemperatur liegt. Am Nachmittag können wir einer gefühlten Temperatur von 18,47ºC rechnen und in der Nacht fällt sie auf 13,26ºC. Insgesamt passen sich die gefühlten Temperaturen nahezu nahtlos den tatsächlichen Werten an.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Eine frische Brise durch Sóller

Der Luftdruck liegt stabil bei 1017 hPa, es wird eine moderate Luftfeuchtigkeit von 50% prognostiziert. Dies sollte für ausgeglichene Bedingungen sorgen. Der Wind tritt aus Richtung 72º auf und erreicht eine durchschnittliche Geschwindigkeit von 2,56 m/s, während Böen mit bis zu 3,17 m/s auftreten können. Getrübt wird der Tag durch eine geringe Wolkendecke von nur 19% und es besteht keine Regenwahrscheinlichkeit. Ein idealer Tag, um die Natur von Sóller in vollen Zügen zu genießen.