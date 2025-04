Erfrischender Frühlingstag in Cala Millor: Leichter Regen und milde Temperaturen erwartet

Ein charmantes Wetter akzentuiert den Frühling in Cala Millor am 07. April 2025. Mit erfrischendem, leichten Regen und milden Temperaturen zwischen 13.4ºC in der Nacht und einem Höchstwert von 18.2ºC am Tag, laden wir Sie ein, die Natur der Insel zu erkunden. Lassen Sie sich nicht von der Regenprognose abschrecken, denn trotz der 20-prozentigen Regenwahrscheinlichkeit wird der Himmel nur zu 75% bewölkt sein. So haben Sie die Möglichkeit, die Frühlingssonne hin und wieder durch die Wolken spitzeln zu sehen.

Temperaturprognose des Tages Beginnen Sie Ihren Tag in Cala Millor mit einer erwarteten Morgen-Temperatur von 14.84ºC. Im Laufe des Tages steigt das Thermometer auf 17.83ºC - perfekt für eine kleine Wanderung oder einen Cafébesuch im Freien. Am Nachmittag wird es dann wieder etwas kühler mit 15.12ºC bevor die Nacht mit erfrischenden 13.4ºC hereinbricht. Gefühlte Temperaturen auf Mallorca Doch wie wird sich das Wetter tatsächlich anfühlen? Unsere Meteorologen prognostizieren ein morgendliches thermisches Empfinden von 14.36ºC, das sich bis zum Tag auf 17.29ºC erhöht. Lassen Sie sich von der etwas kühleren gefühlten Temperatur von 14.85ºC am Nachmittag nicht täuschen, denn bis zum Abend sinkt sie auf lediglich 13.17ºC. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und die Rolle des Windes Die Atmosphäre zeigt sich mit einem Druck von 1017 hPa und einer Luftfeuchtigkeitsprozentsatz von 62% sehr ausgewogen. Ein mäßiger Wind mit 7.1m/s aus Richtung 350º wird die Luft auf Mallorca erfrischen, während Böen von bis zu 8.92m/s die Wellen der Küste von Cala Millor in ein beeindruckendes Schauspiel verwandeln. Sichern Sie Ihren Platz an der mallorquinischen Küste bei einem malerischen leichten Regen und erleben Sie die wahre Schönheit eines Frühlingstages auf der Insel! Die prächtige Natur und das angenehme Klima erwarten Sie in Cala Millor.