Wettervorhersage für Port d'Andratx, 7. April 2025

Das Wetter in der charmanten Gemeinde von Port d'Andratx auf Mallorca präsentiert sich mäßig bewölkt, bietet aber immer noch die angenehmen Frühlingstemperaturen, die für diese Zeit des Jahres typisch sind. Mit nur 27% Wolkenbedeckung und einer Regenwahrscheinlichkeit von 0%, steht uns ein überwiegend trockener und sonniger Tag bevor. Vor allem für diejenigen, die die schönen Strände und das wunderbare Inselpanorama genießen möchten, gibt es keinen Grund zur Sorge.

Temperaturschwankungen während des Tages

Unsere Aufmerksamkeit richtet sich nun auf die voraussichtlichen Temperaturen: Die tiefste Temperatur wird 16.22ºC erreichen, während die Höchsttemperatur bei 18.64ºC liegen wird. Nach einem erfrischend milden Morgen mit erwarteten 16.67ºC, wird die Temperatur am Tag auf 18.64ºC klettern und am Nachmittag vor der abendlichen Abkühlung auf 17.57ºC verweilen.

Gefühlte Temperaturen im Laufe des Tages

Auch die gefühlte Temperatur bleibt freundlich: Morgens werden Sie 16.3ºC bemerken, tagsüber eine angenehme 18.15ºC, dann ein minimaler Rückgang auf 17.31ºC am Nachmittag und schlussendlich eine gemütliche 15.88ºC während der Nachtstunden.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Ein genaueres Bild von den Bedingungen verschaffen uns die Daten über Luftdruck und Luftfeuchtigkeit: Wir verzeichnen einen Atmosphärendruck von 1017 hPa und eine Luftfeuchtigkeitsquote von 61%, was im Allgemeinen ein angenehmes Atmen ermöglicht. Für die Fans der Wassersportaktivitäten besteht kein Grund zur Besorgnis: Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 4.37 m/s wehen, mit gelegentlichen Böen, die 4.75 m/s erreichen - optimal für ein wenig lebhafteres Segeln. Die Windrichtung wird 351º betragen.

So sieht das Wetterbild am 7. April 2025 in Port d'Andratx aus. Genießen Sie den Tag, egal ob Sie die wunderschöne Landschaft von Mallorca erkunden oder sich am Strand entspannen!