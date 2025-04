Wettervorhersage für Santanyí am 7. April 2025

In Santanyí auf Mallorca erwartet uns am 7. April 2025 ein leichter Regenschauer. Dennoch bleibt das Wetter in unserer schönen Region angenehm mit Temperaturen, die zwischen 13,51ºC und 19,93ºC liegen werden. Auch wenn das Wetter etwas unbeständig erscheinen mag, können wir uns auf einen gemäßigten Tag mit leichtem Plätschern freuen. Bereiten Sie doch Ihre Regenschirme vor und lassen Sie sich von der erfrischenden Natur um Sie herum verzaubern.

Temperaturschwankungen im Laufe des Tages

Am Morgen erwartet uns eine Frühtemperatur von 15,65ºC. Diese wird im Laufe des Tages auf etwa 19,8ºC steigen. Am Nachmittag sollten Sie sich auf etwas kühlere Temperaturen einstellen, da diese auf etwa 17,33ºC zurückgehen werden. In der Nacht wird die Temperatur auf 13,51ºC sinken, also stellen Sie sicher, dass Sie einen Pullover oder eine leichte Jacke dabei haben, um die kühle Nachtwärme zu genießen.

Gefühlte Temperaturen

Die tatsächlichen Temperaturen spiegeln nicht immer wider, wie das Wetter tatsächlich empfunden wird. Am Morgen wird die gefühlte Temperatur etwa 14,97ºC betragen. Sie steigt tagsüber auf etwa 19,38ºC an, fällt nachmittags auf 16,92ºC ab und sinkt nachts auf 13,24ºC. Achten Sie darauf, wie Sie sich fühlen und passen Sie Ihre Kleidung entsprechend an.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Für unsere Technik- und Wetterbegeisterten möchten wir hinzufügen, dass der atmosphärische Druck bei etwa 1017 hPa liegen wird. Unsere relative Luftfeuchtigkeit beträgt 59%, was zu dem leicht frischen Gefühl beiträgt, das Sie auf Ihrer Haut spüren werden. Der Wind wird eine Geschwindigkeit von 3,92m/s aus Richtung 279° mit Böen von bis zu 5,38m/s haben. Die Wolkendecke beträgt 63%, also können wir trotz der Regenwahrscheinlichkeit von 58% einige Wolkenlücken für ein wenig Sonnenschein erwarten.

Fazit: Ein leicht regnerischer Tag in Santanyí, aber der Regen wird uns niet an unserer Freude und dem Genuss dieses wunderschönen Ortes hindern. Bleiben Sie sicher und genießen Sie Ihren Tag, wo auch immer Sie sich in Santanyí befinden.