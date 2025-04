Wetterbericht: Bewölkter Tag in Santa Ponsa, Mallorca

Für alle, die den 7. April 2025 in Santa Ponsa planen, können wir mitteilen, dass das Wetter mäßig bewölkt und sehr angenehm sein wird. Mit einer minimalen Temperatur von 14,83ºC und einem Tageshöchstwert von 19,77ºC, können wir sicher sagen, dass es ein typischer Tag im Frühling auf der Insel Mallorca sein wird. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 3,9 m/s aus einer Richtung von 312º und es wird kein Regen erwartet.

Temperaturverlauf durch den Tag

Mit einem frischen Start in den Tag mit einer Temperatur von 16,05ºC wird der Morgen in Santa Ponsa einladend sein. Die Temperatur wird im Laufe des Tages auf bis zu 19,68ºC steigen, bevor sie am Nachmittag leicht auf 18,76ºC abfällt. Die Nacht wird mit einer Temperatur von 14,83ºC ruhig und kühl sein.

Gefühlte Temperaturen

Obwohl die tatsächlichen Temperaturen wichtig sind, beeinflusst die gefühlte Temperatur oft unsere Entscheidungen mehr. Die gefühlte Temperatur wird am Morgen bei 15,51ºC liegen und steigt mittags auf 19,11ºC an. Am Nachmittag fühlt es sich ein klein wenig kühler an mit einer gefühlten Temperatur von 18,36ºC. In der Nacht zeigt das Thermometer eine gefühlte Temperatur von 14,38ºC an.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windbedingungen

Die atmosphärischen Bedingungen werden auch recht erträglich bleiben, mit einem Luftdruck von 1017 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 54%. Der Wind wird moderat wehen mit einer Geschwindigkeit von 3,9 m/s und Böen von 3,91m/s, was zu einem recht angenehmen Tag führt. Nicht zuletzt: Wir erwarten eine Wolkendecke von 29%, was den Tag mäßig bewölkt macht.

Ob Sie nun in Santa Ponsa wohnen oder ein Besucher sind, der sich auf den schönen Stränden sonnen oder Segeln gehen möchte, Sie können sich auf einen tollen Tag freuen. Santa Ponsa begrüßt Sie mit perfektem Frühlingswetter!