Das Wetter in Cala Rajada am 07. April 2025: Überwiegend bewölkt mit milden Temperaturen

Ein eher bewölkter Tag erwartet uns in Cala Rajada, Mallorca, am 07. April 2025. Mit minimalen Temperaturen von 14.11ºC und maximalen von 17.09ºC, können wir dennoch einen durchaus angenehmen Frühlingstag erwarten. Die Wetterzustände ändern sich während des Tages merklich, so dass es ratsam ist, den Tag entsprechend zu planen.

Detailierte Temperaturangaben

Beginnen wir mit den tatsächlichen Temperaturen: Morgens umarmt uns ein milder Start in den Tag bei 15.32ºC. Am Tag steigt die Temperatur auf bis zu 16.92ºC, bevor sie am Nachmittag auf 15.04ºC abkühlt. Während die Sonne ihren Tagesabschluss findet, wird die Temperatur in der Nacht auf etwa 14.11ºC sinken.

Gefühlte Temperaturen

Aber wir wissen alle, dass es nicht nur auf die tatsächlichen, sondern auch auf die gefühlten Temperaturen ankommt. Morgens können Sie eine gefühlte Temperatur von 14.97ºC erwarten, die sich im Tagesverlauf auf 16.47ºC erhöht. Am Nachmittag kühlt sie sich auf 14.87ºC ab und in der Nacht fühlt sie sich wie eine kühle 13.93ºC an.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Nicht außer Acht zu lassen sind die weiteren Bedingungen wie Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind. Der atmosphärische Druck beträgt 1017 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 69%. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 6.96m/s aus Richtung 340º wehen, wobei es Böen von bis zu 9.93m/s gibt. Ein Überblick über die Wolkendecke zeigt uns, dass diese bei 78% liegen wird. Trotz dieser beachtlichen Menge an Bewölkung liegt die Regenwahrscheinlichkeit erfreulicherweise bei Null. Somit steht einem Frühlingstag in Cala Rajada, wenn auch unter bewölktem Himmel, nichts im Wege. Sorgen Sie dafür, dass Sie für diese kombinierten Bedingungen gerüstet sind - seien Sie bereit für den Frühling auf Mallorca, genießen Sie die Schönheit der Natur und der kulturellen Schätze Cala Rajadas.