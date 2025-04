Wetterbericht - Cala Rajada erwartet bedeckten Himmel mit milden Temperaturen am 8. April 2025

In der malerischen Küstenstadt Cala Rajada auf Mallorca können wir uns für den 8. April 2025 auf einem Tag voller Nubes oder Wolken vorbereiten. Mit einer maximalen Temperatur von ungefähr 16.27ºC und einer minimalen Temperatur, die gerade mal auf 14.26ºC sinkt, verspricht der Tag recht angenehm zu werden – perfekt für Urlauber, die die Menschentrauben umgehen möchten, und Einheimische, die die friedliche Atmosphäre der Vorsaison genießen möchten.

Moderaten Temperaturbereich erwartet

In den Morgenstunden werden wir in etwa 14.42ºC haben, während die Temperatur am Tag auf etwa 15.59ºC steigen wird. Am Nachmittag sollten wir das Tageshoch von 16.06ºC erreichen, bevor die Temperatur in der Nacht auf 14.26ºC sinkt. Der Temperaturbereich ist stabil und dieses milde Wetter macht es zu einem idealen Tag, um die Natur zu genießen.

Angenehme gefühlte Temperaturen

Obwohl das Thermometer bestimmte Werte anzeigt, kann sich das Wetter manchmal anders anfühlen. Im Laufe des Tages könnten wir morgens ein thermisch gefühltes Temperatur von etwa 14.14ºC erwarten, tagsüber steigt es auf 15.22ºC, während es am Nachmittag das Maximum von 15.73ºC erreicht. Nachts wird es wieder auf 13.93ºC sinken.

Beachtenswerte Wetterparameter: Luftdruck, Feuchtigkeit und Wind

Außer der Temperatur beeinflussen auch andere Faktoren unser Wettergefühl. Für den Tag erwarten wir einen beachtlichen Atmosphärendruck von 1023 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 77%. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 3.04 m/s aus etwa 70 ° wehen und Böen konnten sogar bis zu 3.49 m/s erreichen. Trotz der beachtlichen Wolkendecke von 89% liegt die Regenwahrscheinlichkeit bei 0. Es könnten also Wolken den Himmel bedecken, aber es bleibt trocken.

Alles in allem erwarten wir in Cala Rajada ein ruhigen und angenehmen Tag ohne Regen, aber mit Wolken. Genießen Sie die frühlinghaften Temperaturen und den erfrischenden Wind. Bleiben Sie sicher und denken Sie daran, immer auf die neuesten Wetteraktualisierungen zu achten.