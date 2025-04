Das Wetter in Palma am 08. April 2025: Ein klarer und sonniger Tag erwartet uns

Freunde des schönen Wetters dürfen sich freuen: Palma empfängt uns am 8. April 2025 mit klarem Himmel und angenehm warmen Temperaturen. Sobald die ersten Sonnenstrahlen auftauchen, zeigt sich Palma von seiner besten Seite und verspricht uns einen wundervollen Tag unter dem azurblauen Himmel. Dies ist die perfekte Gelegenheit, um die Terrassencafés und das Altstadtflair zu genießen oder an der Playa de Palma entlang zu schlendern. Detaillierte Informationen zu Temperaturen, gefühlten Temperaturen und weiteren meteorologischen Bedingungen wie Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind lesen Sie in den folgenden Abschnitten.

Temperaturen: angenehm und erfrischend

Beginnen wir mit dem Glanzpunkt des Tages - den Temperaturen. Morgen erwarten uns schöne 13.89°C. Diese steigen im Laufe des Tages auf behagliche 20.63°C an, bevor sie am Nachmittag auf 17.94°C abfallen. Und wenn die Sonne schließlich hinter dem Horizont verschwindet, können wir uns auf eine kühle und erfrischende Nacht mit 13.29°C freuen. Ein grandioser Tag, um die wärmenden Sonnenstrahlen und das mediterrane Wetter in Palma voll auszukosten.

Gefühlte Temperaturen: Glänzender Sonnenschein

Wenn es um das Wohlfühlklima geht, sind die gefühlten Temperaturen entscheidend. Morgens fühlt es sich mit 13.11°C angenehm mild an, tagsüber erwarten uns gefühlte 20.21°C und nachmittags immerhin 17.51°C. Nach Einbruch der Dunkelheit sinkt das thermische Gefühl auf 12.87°C. Hiermit bestätigt sich das Bild: Ein herrlicher Frühlingstag in Palma für Naturliebhaber, Badefreudige und Genießer.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Alles im grünen Bereich

Doch das Wetter auf Mallorca bietet mehr als nur Sonnenschein und Wärme. Der Atmosphärendruck beträgt 1022 hPa - ideale Voraussetzungen für ein stabiles Wetter. Dazu gesellt sich eine moderate Luftfeuchtigkeit von 56 Prozent. Und was wäre ein Tag auf der Insel ohne eine Brise Meeresluft? Der Wind weht mit 4.37m/s aus Richtung 209° und erreicht in Böen eine Geschwindigkeit von 2.92m/s. Die Wolkendecke bleibt dünn bei nur 7 Prozent Bedeckungsgrad und die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 0 - perfekte Voraussetzungen also für einen Ausflug ins Freie. Zusammenfassend lässt sich sagen: Der 8. April 2025 wird ein strahlend schöner Tag in Palma. Genießen Sie es!