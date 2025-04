Das Wetter in Sóller am 08. April 2025 - Frühling in voller Blüte!

Der Frühling zieht in vollen Zügen über die idyllische Gemeinde Sóller auf Mallorca und bietet uns wieder ein Auge schmeichelndes Klima. Für den 08. April 2025 erwartet uns eine Mischung aus Sonnenschein und einigen Wolken, was dem typischen Frühlingswetter entspricht. Keine Regenwolken am Himmel bedeuten freie Fahrt für alle, die den Tag im Freien verbringen möchten.

Tagesverlauf der Temperaturen Beginnen wir mit den vorhergesagten Temperaturen für den Tag. Der morgendliche Frischekick beginnt mit gemessenen 13,65ºC, steigt jedoch im Laufe des Tages auf eine angenehme Maximaltemperatur von 21,27ºC an. Der Nachmittag wird eine leichte Abkühlung auf 18,36ºC bringen, und den Tag ausklingen lassen wir mit einer Mindesttemperatur von 12,68ºC in der Nacht. Gefühlte Temperaturen im Tagesverlauf Nun, zum wie es sich 'anfühlt', das Wetter in Sóller am 08. April. Ein morgendlicher Chiller mit gefühlten 12,95ºC. Diese wird Tagsüber auf gefühlte 20,86ºC steigen, die wohlige Wärme des mediterranen Frühlings. Nachmittags können Sie eine gefühlte Temperatur von 18ºC erwarten und in der Nacht eine kühle 12,35ºC. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Zum Abschluss betrachten wir noch den atmospärischen Druck, der bei 1022 hPa liegen wird und eine Luftfeuchtigkeit von 54% aufweist. Ein leichter Wind wird wehen mit einer Geschwindigkeit von 2,03m/s in Richtung 134º und Windböen werden mit einer Geschwindigkeit von 2,05m/s gemessen. Der Himmel wird zu 19% bewölkt sein, die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 0, eine klare Vorhersage für einen überwiegend sonnigen Tag.