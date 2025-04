Der heutige Wetterbericht für Alcúdia – 8. April 2025

Herzlich willkommen zu unserem täglichen Wetterbericht, bei dem wir uns speziell auf Alcúdia, einer der wunderschönen Orte auf Mallorca, konzentrieren. Der Himmel über Alcúdia wird heute überwiegend bewölkt sein, doch bei einem prognostizierten Regenrisiko von null Prozent wird man sich nicht auf Schirme verlassen müssen. Stellen Sie sich auf einen Tag voller frischer Brisen ein, während wir tiefer in die spezifischen Wetterbedingungen vor Ort eintauchen.

Tagesverlauf der Temperaturen

Was die Temperatur angeht, so liegen wir heute im gemäßigten Bereich. Der kühlste Punkt des Tages wird am Morgen erwartet, mit einem Temperaturtief von 14.01ºC. Tagsüber wird es bis auf 17.18ºC ansteigen, während die Wärme im Laufe des Nachmittags etwas nachlässt und auf 16.68ºC zurückgeht. Bereiten Sie sich auf eine kühle Nacht vor, da die Temperatur bis auf 14.04ºC sinken wird.

Wahrnehmung der Temperaturen

Interessanterweise kann die gefühlte Temperatur oft von der gemessenen abweichen. Und genau so wird es heute in Alcúdia sein. Morgens wird es sich etwas kälter anfühlen, bei 13.74ºC. Während die Tageshitze ansteigt, könnten Sie eine gefühlte Temperatur von 16.83ºC erleben. Am Nachmittag wird diese Zahl leicht auf 16.36ºC sinken, wobei die Nacht mit der gefühlten Temperatur von 13.72ºC abschließt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Lassen Sie uns nun über weitere Aspekte unseres Wetters reden. Der atmosphärische Druck beträgt 1023 hPa, und die Luftfeuchtigkeitsrate wird tendenziell hoch sein und etwa 72% betragen. Was den Wind angeht, so können wir eine Geschwindigkeit von 4.53 m/s mit Böen bis zu 3.92 m/s erwarten, die sich in etwa in Richtung Nordost (70º) bewegen werden.

Zusammengefasst: Trotz der bewölkten Bedingungen bleibt es in Alcúdia trocken, mit moderaten Temperaturen und einer spürbaren Brise. Solche Tage eignen sich hervorragend, um die natürliche Schönheit der Insel zu genießen. Bleiben Sie mit uns für weitere aktuelle Wetterinformationen auf dem Laufenden.